مؤتمر كونتي عن: صعوبة المباريات في إنجلترا وأهمية الشباك النظيفة

قال أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي إنه سعيد بالفوز على هال سيتي بالدوري مشيرا إلى أنه لا توجد مباراة سهلة في إنجلترا، كما أكد على أهمية الحفاظ على نظافة الشباك.

وفاز تشيلسي على هال سيتي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا توجد مباراة سهلة في إنجلترا

وصرح كونتي عقب المباراة "أنا سعيد بالمباراة ككل لأنه لا توجد مباراة سهلة في إنجلترا، اليوم عرفت أنها ستكون مباراة صعبة لأننا لعبنا ضد فريق يمتلك روحا".

وتابع "أنا مسرور بالأداء والطريقة التي لعبنا بها والضغط الجيد، لعبنا مباراة جيدة وحافظنا على نظافة شباكنا".

وأضاف "بعد هزيمتين لا يكون الأمر سهلا أنا مسرور بالتزام اللاعبين وسلوكهم، عملنا بكد ويجب أن نعلم أن علينا التطور كثيرا، وإن أردنا ذلك فهناك طريقة واحدة وهي العمل الكاد".

واستطرد "في إنجلترا المباراة لا تنتهي أبدا، في الشوط الثاني لعبنا مباراة جيدة وخلقنا العديد من الفرص، سجلنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، كنا قادرين على الدفاع بطريقة جيدة وهو أمر مهم لأن الفريق الذي ينافس حينما يخسر الكرة عليه أن يحاول استعادتها سريعا".

واسترسل "حينما يعمل الفريق سويا يجعل الأمر سهلا، أن ينهي مباراة اليوم بشباك نظيفة هو أم مهم للغاية".

كوستا

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن مهاجمه دييجو كوستا قائلا:"تسجيله للهدف كان أمرا رائعا له حاليا سجل 6 أهداف، كوستا لديه الفرصة في كل مباراة، والأهم أن يعمل من أجل الفريق مع ويليان وأزار".

واستكمل "حينما تعمل بكد فأنت عادة تحصل على الفرص، أنا مسرور من أجل كوستا وأزار وويليان، إيدين لعب مباراة جيدة وحاول أن يفعل ما أردت".

ثلاثة مدافعين

كما تحدث كونتي عن بدايته للمباراة بـ3 مدافعين "قد يكون تحديا كبيرا فيما يخص التكتيك، أكثر من النظام حتى، الأمر المهم هو الأساسيات بعد ذلك بإمكانك أن تغير خلال الأسبوع الجاري عملنا كثيرا".

وأتم "علينا أن نجد الطريقة الصحيحة لكي نكون أكثر عمقا، الشباك النظيفة مهمة لأنها تمنحك الثقة، نحن نعمل بقوة ويجب أن نستمر بتلك الطريقة، تشيلسي فريق كبير وأحاول اختيار التشكيل الأفضل لأنني أريد الفوز، والنادي والجماهير كذلك، لدينا خيارات مختلفة وهو أمر طبيعي معا نفوز ونخسر".

ويواجه تشيلسي نظيره ليستر سيتي يوم 15 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.