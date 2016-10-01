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فالنسيا يعلن رسميا تعاقده مع المدرب الايطالي برانديللي

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فالنسيا يعلن رسميا تعاقده مع المدرب الايطالي برانديللي فالنسيا يعلن رسميا تعاقده مع المدرب الايطالي برانديللي

(إفي) أعلن نادي فالنسيا الاسباني رسميا تعاقده مع المدرب الايطالي تشيزاري برانديللي لقيادة الفريق الموسم الحالي والقادم.

ووقع برانديللي اليوم على التعاقد مع رئيسة النادي لايهون تشان، وسيشاهد من المقصورة غدا مباراة فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد.

وسيتم تقديم المدرب الجديد للخفافيش ظهر الاثنين بملعب ميستايا، وسيقود مساء اليوم نفسه أول مران له مع الفريق بمدينة باترنا الرياضية.

ويعاني فالنسيا في الدوري هذا الموسم إذ يحتل المركز الـ15 في الدوري الإسباني بعد 6 مباريات.

ويأخذ برانديللي مكان باكو أيستران الذي أقالته إدارة الفريق.

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