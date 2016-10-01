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بالفيديو - التعثر الأول.. بايرن ميونيخ يتعادل مع كولن

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بالفيديو - التعثر الأول.. بايرن ميونيخ يتعادل مع كولن بالفيديو - التعثر الأول.. بايرن ميونيخ يتعادل مع كولن

سقط فريق بايرن ميونيخ في فخ التعادل لأول مرة بالدوري الألماني خلال الموسم الجاري ضد كولن بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

وقبل تلك الجولة كان العملاق البافاري قد حقق العلامة الكاملة في 5 مباريات فاز بهم جميعا.

وتقدم جوشوا كيميتش لبايرن ميونيخ في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل أنتوني موديست في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ من النقاط إلى 16 نقطة في صدارة جدول الدوري، في حين أن رصيد كولن أصبح 12 نقطة في المركز الرابع.

وشارك كيميتش مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

لمشاهدة الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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