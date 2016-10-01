بالفيديو – ليفركوزن يلحق بدورتموند الخسارة الثانية

فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني يوم السبت.

وتقدم أدمير محمدي لليفركوزن في وقت مبكر من اللقاء وتحديدا في الدقيقة 10 من الشوط الأول، قبل أن يضيف خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" الهدف الثاني في الدقيقة 79 من المباراة.

وتعد تلك هي الخسارة الثانية لدورتموند بالدوري الألماني بعد الخسارة بنتيجة 1-0 من ريد بول لايبزيج ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما يعد ذلك هو الفوز الثالث لليفركوزن في البطولة.

ورفع ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 10 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وسجل تشيتشاريتو هذا الموسم 4 أهداف في 5 مباريات لعبها بالدوري الألماني كما صنع هدفا.

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