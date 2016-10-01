انعقاد "الخلوة الشبابية" 3 و4 أكتوبر

حققت مبادرة الحوار الوطني حول الشباب والخلوة الشبابية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمناقشة المقترحات بشأن العمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم تفاعلا كبيرا بين أوساط الشباب.

ومن المقرر أن تعقد الخلوة الشبابية يومي 3 و4 أكتوبر الجاري، حيث ستشتمل على جلسات عصف ذهني وطنية حول مواضيع عدة طرحها الشباب أنفسهم خلال تفاعلهم مع وسم الحوار الوطني حول الشباب والتي ستتركز حول الشباب والتفاعل والشباب والصحة والشباب والتمكين والشباب والقيم والشباب والمسؤولية والشباب والسلامة والشباب والإنتاجية والشباب والتعليم.

كما شهدت المبادرة تفاعلا واهتماما كبيرا من مؤسسات المجتمع المختلفة والقطاع الخاص من ضمنها عدد من المشاريع الوطنية من أصحاب المقاهي ومراكز التسوق والذي يؤكد على مدى شراكة ودعم وتعاون جميع القطاعات في المجتمع الإماراتي مع المبادرات الملهمة التي تطلقها قيادة دولة الإمارات وتصب في صالح خدمة المجتمع الإماراتي والارتقاء به وتحقيق السعادة والازدهار إلى جميع أفراده كما يؤكد مدى الإدراك الكبير بقدرات الشباب وإمكانياتهم في مناقشة قضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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