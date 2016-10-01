محمد بن زايد يلتقي عددا من أهالي مدينة العين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عصر اليوم عددا من أهالي مدينة العين في وسط واحة الهيلي التاريخية التي اشتهرت بنخيلها وأفلاجها.

وتبادل سموه والأهالي الأحاديث الودية بما يعكس نهج التواصل الذي يميز مجتمعنا وتقاليدنا المتوارثة والترابط القوي والمتين بين القيادة والشعب وبما يجمعهم من حب لتراب هذه الأرض الطيبة والانتماء للوطن والتضحية لأجله والمحافظة على مكتسباته الوطنية والتاريخية مستندين إلى قيم أصيلة من التآلف والتلاحم والترابط كأسرة واحدة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بتواجده بين أهالي مدينة العين وما تشكله من فرصة للتواصل معهم والالتقاء بهم في حب الوطن .. مؤكدا سموه أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " يولي عناية خاصة بالعادات والتقاليد المتوارثة ومن أهمها التواصل مع أبناء الوطن والاستماع إليهم والتعرف على شؤونهم وأحوالهم.

وقال سموه " إن وجودنا اليوم في هذا المكان وما يحمله من معان أصيلة وتاريخية وثقافية متجذرة في هذه الأرض التي تزخر بكل ما يعبر عن ماضي وتراث الأجداد العريق يحملنا مسؤولية نقل هذه الأمانة إلى أجيال المستقبل لتفخر بماضيها وموروثها الوطني مستلهمة من عطاء الإباء والأجداد ما يمكنها من مواصلة بناء الوطن ومواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار " .

من جانبهم أبدى الأهالي سعادتهم وسرورهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربين عن مشاعر الحب والولاء للقيادة الحكيمة ..

مثمنين نهج القيادة الرشيدة من أجل رفعة شأن الوطن والمواطنين داعين المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان وعلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" موفور الصحة والعافية وأن يبقيه ذخرا للوطن .. مؤكدين أن هذه اللقاءات تعكس عمق التلاحم والوفاء بين القيادة والشعب والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي .

وألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية بهذه المناسبة عبرت عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بما حققته دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من مكانة رفيعة .

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين .