رئيس الوزراء التونسي يعلن إطلاق حوار مجتمعي شامل حول الشباب وقضاياه

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مساء اليوم السبت عن إطلاق حوار مجتمعي شامل حول الشباب التونسي وقضاياه، يتضمن منابر حوارية ولقاءات وندوات في كافة أنحاء تونس.

وقالت وزارة الشباب والرياضة التونسية في بيان لها أن الحوار يستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل تحت عنوان “مسار الحوارات المحلية المباشرة” وسيكون في جميع ولايات الجمهورية وبمشاركة جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية ومختلف مكوّنات المجتمع المدني.

وأضافت أن الحوار يأتي في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوطني للشباب الذي أعلنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وسيعقد في منتصف يناير من العام المقبل بهدف ضبط إستراتيجية وطنية للشباب حتى عام 2030.

أ ش أ