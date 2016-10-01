رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: ننوي التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير

كشف إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي سعي إدارة النادي للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال سوق الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في الدوري بعد حصد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

قال رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com: "إدارة النادي تهدف لتدعيم خط هجوم الفريق في يناير المقبل".

وأوضح "ننوي التعاقد مع مهاجم أجنبي".

وواصل "أي لاعب سوف يتم التفكير في التعاقد معه، سيتم عن طريق لجنة من الخبراء تجمع العديد من اللاعبين القدامى في النادي".

وأتم "هدفنا توفير المزيد من الاستقرار للإسماعيلي وسد ثغرات الفريق".