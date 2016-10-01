حوار في الجول – البدري يتحدث عن لغز صالح جمعة ورسالتيه لميدو جابر ومتعب

نجح الأهلي في جمع 9 نقاط من مبارياته الثلاث التي لعبها في الدوري قبل توقف المسابقة بسبب معسكر منتخب مصر لمباراة الكونجو ليحقق العلامة الكاملة بعد تخطي ثلاث منافسين يصفهم حسام البدري المدير الفني بـ"الفرق الصعبة" وهم الاسماعيلي والمقاولون و وادي دجلة.

فكيف يرى البدري هذه المرحلة التي استهل بها ولايته الثالثة في الجزيرة، وما تقييمه لها، وبماذا يفسر قراراته وطريقة إدارته وأيضا رؤيته لحالات بعض اللاعبين ؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه البدري في حوار مع FilGoal.com .

السعادة والراحة

يرى حسام البدري أن أي مدرب عندما يتسلم عمل فريق أو منتخب يتم تقييمه وفقا لأمرين.

يقول البدري "الأول هو التاريخ، أي ما حققه في الماضي من إنجازات وبطولات وكفاءة وقدرات منحته الأهلية والثقة في تولي المسئولية".

ويضيف" الأمر الثاني هو الحاضر، بمعنى استطاعة إثبات ذاته مجددا مع هذا الفريق والمنتخب بتحقيقه الفوز في المباريات".

ويكمل "هذا هو العامل المشترك بين كل مدربين العالم بداية من جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا وانتهاء بي أنا، فمهما كان اسم المدرب كبير ولديه تاريخ فالفيصل بالنسبة للإدارات والجماهير هو تحقيق الإنتصارات في الولاية الجديدة ولذلك فأنا سعيد للغاية وأشعر بالراحة لأني نجحت في مرحلة تأكيد الثقة التي حصلت عليها بالعلامة الكاملة من أول ثلاث مباريات بعيدا عن أمور أخرى".

تواضع الأداء؟

كما يرد البدري على اتهامات البعض بأن أداء الأهلي كان متواضعا ولم يظهر أي كرامة تشفع له عن مرحلة مارتن يول المدرب السابق قائلا: "أتعجب من هذا التفكير الذي أراه مخالفا للواقع".

ويضيف "الأهلي أنهى الموسم الماضي بنتائج وأداء الجميع يعرفه، وفي الوقت البسيط التي توليت فيها عادت الإنتصارات من جديد مع تحسن في الأداء والعمل على تحقيق ما هو أفضل ولكن يجب أن ينظر الجميع إلى عامل الوقت".

ويشرح "قصر المدة الذي توليت فيه المسئولية مع انطلاق الموسم مع مواجهة الاهلي لفرق قوية وكبيرة مع الفوز في جميع المواجهات".

ويستدرك "كما أن على الخبراء والنقاد والجماهير العلم أن الأهلي لا يلعب أمام نفسه لكي تكون هناك سهولة كبيرة في الفوز، ولكننا نواجه فرق محترمة ولها ثقل ووزن".

الصفقات الجديدة

استمر البدري في التعجب والاندهاش مما وصفه بـ"نغمة الصفقات الجديدة" والتي ينتقد البعض – حسب البدري- أنه لا يشركها في المباريات حيث قال "لا أعرف كيف تفكر هذه الأصوات، اولا دعونا نتحدث عن الصفقات الجديدة صفقة صفقة، علي معلول يلعب كأساسي، مروان محسن مصاب، أكرم توفيق يتم الاعتماد عليه، جونيور اجاي يشارك، محمد الشناوي دوره قادم، الوحيد الذي لم يحصل على الفرصة هو ميدو جابر وأنا مهتم بأمره لكن هناك أولويات ومعايير.

المدرب الذي أشرك جيلا من الشباب مثل أحمد شكري وشهاب الدين أحمد ومصطفى محمود "عفروتو" وسط جيل عظيم ضم أمثال محمد أبو تريكة ومحمد بركات وسيد معوض ووائل جمعة يرى أنه يفعل نفس الأمر الآن قائلا "أنا الآن أعتمد على كريم نيدفيد الذي شارك وتألق وسجل هدفا وأثبت أنه في طريقه لكي يكون لاعبا مهما".

ويردف "العملية تحتاج إلى صبر وتوقيت مناسب كأنك تضع شئ مهم على ميزان حساس لكي تحقق المعادلة المطلوبة يجب أن يكون كل شيء في مكانه وتوقيته السليم".

هل شريف إكرامي هو الحارس الأوحد للأهلي؟

رد البدري جاء قاطعا "بالطبع لا، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي ومسعد عوض سيحصلون على الفرصة وسيشاركون في أي وقت بل وستأتي فترات سيكون أحدهم حارسا للاهلي في عدد من المباريات "

ويضيف "أما عن إعادتي لإكرامي بعد أن جلس احتياطيا في أواخر فترة مارتن يول فهو أمر طبيعي في ضوء أن إكرامي حارس كبير وأنا مقتنع بقدراته، ويجب منحه الثقة لأن لديه رصيد، ونحن لا نقيم حارس مبتدئ هنا بل حارس سبق وأن نجح في تخطي العديد من المواقف الصعبة".

تراجع مستوى حسام عاشور

وعن تراجع مستوى حسام عاشور قال البدري "عاشور لاعب كبير ومهم وأساسي، ويجب عدم إغفال أنه اللاعب الاكثر ثباتا على المستوى لسنين طويلة مضت. فإذا كان هناك تراجع أو تذبذب فهو لا يعني أنه لم يعد يصلح للقيام بالمهمة لإني أثق في قدرته على العودة إلى التألق مرة أخرى".

ويستكمل "كما أنه أمامه فرصة في التدريبات لتطوير نفسه خاصة وأنه سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الداخلية وسأعطي الفرصة للسولية أو أكرم توفيق وستصبح هناك منافسة بين هذه المجموعة على حجز المقعد الأساسي".

لغز صالح جمعة

كيف يرى حسام البدري صالح جمعة وهل له مستقبل في الأهلي؟

"على صالح جمعة معرفة أمرين، الأول أن المعيار الأساسي الذي سيبقيه في الأهلي هو الالتزام وعدم توريط نفسه في أي أزمات داخل أو خارج الملعب".

ويضيف البدري" الأمر الثاني هو أنه عليه عمل كثير من الناحية الفنية والاجتهاد وإثبات أنه يستحق ثقتي فيه. أنا أريد الاعتماد عليه لكن يجب أن يبرهن هو الأخر أنه جدير بالثقة".

ميدو جابر

أكد حسام البدري "ميدو جابر سيحصل على الفرصة طالما ظل يجتهد في التدريبات ويقدم ما هو مطلوب منه وينفذ التعليمات".

وأضاف "قلت له إياك وأن تظن أنك بلا فرص معي، بل تاكد أنني مدرب يبحث عن النجاح ولذلك سأستخدم فقط من يساعدني ويحقق لي هذا الهدف فلا لاعب أساسي أو احتياطي. الجميع عندي سواسية والكل يمكنه أن يشارك في أي وقت ".

عماد متعب

يرى حسام البدري أن "متعب لاعب كبير. دون أدنى شك. لكن المنافسة القوية على المشاركة بين اللاعبين أصبحت تجعل حسم الأمر بمن ينتج ويعطي ويجتهد أكثر في التدريبات. أنا بالطبع أعرف قيمة متعب ولكني أرغب منه أن يجبر نفسه لأن يكون مهاجم الأهلي الأول بلا منازع".

العقم الهجومي

واعترف البدري أن العيب الواضح والمسألة المعقدة في أداء الأهلي حاليا هو العقم الهجومي.

"سأحاول علاجها سريعا، لكن على المهاجمين مساعدتي والبحث داخل أنفسهم عن أسباب ما يحدث وطرق العلاج".

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