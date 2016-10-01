تقرير: آيو يتحسن.. نجم غانا سيلحق بمواجهة مصر

يخوض النجم الغاني أندري آيو مهاجم وست هام تدريبات علاجية بعد إصابته في انطلاق الدوري الإنجليزي مما يؤهله لمواجهة مصر بحسب تقرير صحفي.

وكان آيو قد أصيب في عضلة الفخذ خلال انطلاق الدوري أمام تشيلسي أغسطس الماضي مما حرم فريقه من جهوده في الفترة الماضية.

وذكر تقرير عبر موقع (Ghanasoccernet) أن آيو سيصبح جاهزا لمواجهة مصر يوم 13 نوفمبر المقبل في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم التي ستقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستبعد آيو من قائمة النجوم السوداء لمواجهة أوغندا في تامالي السابع من أكتوبر الجاري.

لكن صاحب الـ26 عاما بدأ الركض الخفيف وسيبدأ التدريبات مع فريق الرديف لوست هام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب التقرير فإن حالة آيو تتحسن ويبشر بإمكانية لحاقه في الوقت المناسب بمواجهة الفراعنة.

وكان وست هام قد أعلن عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سيغيب فترة لن تقل عن أربعة إلى خمسة أشهر، وهو ما أكد صعوبة لحاقه بموقعة مصر. (التفاصيل)

وأتم التقرير إلى المنتخب الغاني يعول كثيرا على آيو في خط الهجوم من أجل ردع الفراعنة الذين يأملون في الانتقام من الهزيمة 7-3 في تصفيات كأس العالم 2014 بمجموع المباراتين.