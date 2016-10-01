أجندة الزمالك - حلم السادسة ضمن 4 مباريات نارية

حلم التتويج باللقب السادس من دوري أبطال إفريقيا، أهم ما ينتظر الزمالك في شهر أكتوبر.

FilGoal.com يستعرض كل مباريات الزمالك خلال شهر أكتوبر. مباريات تأتي منقسمة بين الدوري المصري ودوري الأبطال.

في دوري أبطال إفريقيا يواجه الزمالك نظيره صن داونز في الـ15 من شهر أكتوبر كأول مباراة للفريق الأبيض خلال الشهر.

ثم مواجهة الإياب أمام صن داونز في مصر في الـ23 من نفس الشهر.

بعدها ينتظر الزمالك مواجهة نارية في الدوري المصري أمام سموحة في الـ27 من أكتوبر.

ختام الشهر يأتي للزمالك بمواجهة نارية أخرى أمام إنبي في أخر أيام الشهر في الدوري.