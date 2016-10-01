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أجندة الأهلي - 3 مباريات في مرحلة البدري الثانية

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أجندة الأهلي - 3 مباريات في مرحلة البدري الثانية أجندة الأهلي - 3 مباريات في مرحلة البدري الثانية

مرحلة ثانية تأتي للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي في الدوري المصري. 3 مباريات منتظرة خلال شهر أكتوبر.

FilGoal.com يستعرض كل مباريات الأهلي خلال شهر أكتوبر. مباريات تأتي في بطولة الدوري المصري.

قبل انطلاق مسابقة الدوري، حدد حسام البدري المدير الفني للأهلي مراحل الفريق على مرحلتين. مرحلة 3 مباريات قبل التوقف والهدف حصد 9 نقاط. ومرحلة بعد التوقف 3 مباريات أخرى.

المرحلة الثانية تبدأ في الـ15 من شهر أكتوبر أمام الداخلية، الفريق الذي لم يحقق أي انتصار في أول ثلاث جوالات في الدوري.

في الـ25 من نفس الشهر، يحل أسوان ضيفا على الأهلي.

بعدها في الـ30 من شهر أكتوبر وفي ختام مباريات الأهلي في الشهر، يواجه الاتحاد السكندري.

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