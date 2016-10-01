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صورة في الجول – فريق الأسبوع (3) .. جولة الشيخ وعودة القائد

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صورة في الجول – فريق الأسبوع (3) .. جولة الشيخ وعودة القائد صورة في الجول – فريق الأسبوع (3) .. جولة الشيخ وعودة القائد

انتهت الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري. جولة شهدت إقامة كل مبارياتها دون تأجيل أي مباراة لأول مرة منذ انطلاق المسابقة بعدما لعب الزمالك ضد النصر للتعدين.

جولة أخرى جديدة في الدوري المصري لم تشهد أي مباراة سلبية. لا تعادل سلبي في الدوري حتى الآن. (طالع - رقم قياسي لأول مرة في تاريخ الدوري)

شارك الزمالك في أولى مبارياته في الدوري وحصد العلامة الكاملة أمام النصر للتعدين بهدفين مقابل لاشيء في مباراة "الكرة الحمراء".

الجولة انطلقت بمباراة رائعة بين سموحة وطنطا استطاع فيها الفريق الساحلي أن يعوض تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهداف، بينما فاز المصري أمام الشرقية بهد مقابل لاشيء.

الأهلي مباراة جيدة جدا أمام وادي دجلة انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف، وفاز بتروجيت على أسوان بهدفين دون رد.

مباراة الإسماعيلي والإنتاج شهدت التعادل الإيجابي الوحيد في الجولة حيث انتهى اللقاء بهدف لكل فريق.

للمقاصة دك شباك إنبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للفريق البترولي، وواصل الاتحاد السكندري نتائجه الرائعة بعدما هزم الداخلية بثلاثة أهداف دون رد من الفريق الأخير.

ختام الجولة جاء بمواجهة لقاء الإنتاج الحربي والمقاولون العرب. واستطاع أن يحصد فيها ذئاب الجبل الثلاث نقاط بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

ويستعرض FilGoal.comأبرز ملامح الجولة وفريق الأسبوع:

- أفضل لاعب: أحمد الشيخ (مصر للمقاصة) توهج الشيخ بعد انتقاله لفريقه السابق على سبيل الإعارة من الأهلي، سجل اللاعب هدفين وصنع أخر.

- أفضل حارس: علي فرج (بتروجيت) يواصل حارس بتروجيت تقديم الأداء الجيد جدا في الدوري. إذ لم تهتز شباكه في الثلاث جولات سوى مرة واحدة متساويا مع حارس الأهلي شريف إكرامي.

- أفضل هدف: هدف كاسونجو كابونجو مهاجم الاتحاد في مرمى الداخلية (الهدف الثالث في المباراة)

- أسوأ حارس: محمد فتحي (الداخلية) صاحب أعلى معدل في استقبال الأهداف برصيد 6 أهداف.

- أسوأ لاعب: عمرو طارق (إنبي) مدافع إنبي ارتكب ركلة جزاء جديدة ضد فريقه وفشل في إيقاف هجوم المقاصة الرائع.

فريق الأسبوع

حراسة المرمى : علي فرج

خط الدفاع : أسامة محمد – حمادة طلبة – أحمد فتحي.

خط الوسط : حسام غالي – محمود عبد العاطي (دونجا) – أحمد الشيخ – محمد جابر – أحمد الشيخ

خط الهجوم : حسام باولو –كاسونجو كابونجو

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