مدرب صن داونز بعد الخسارة الكبيرة: علينا التركيز الآن على مواجهة الزمالك

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز بعد خسارة نهائي كأس "أفضل 8" أمام بيدفيست ويتز 3-0 إنه عليه التركيز الآن في مواجهة الزمالك.

وخسر صن داونز بثلاثية ثقيلة في مباراة شارك فيها أغلب عناصره الأساسية التي واجهت زيسكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (التفاصيل)

وأضاف موسيماني "بيدفيست لعبوا جيدا ويستحقون الفوز.. الآن علينا أن نركز في مباراة الزمالك في القاهرة".

وتابع "سنعود هنا العام المقبل.. لكن نهائي دوري أبطال إفريقيا يأتي مرة كل حين".

وأتم "لابد أن نواصل، الخسارة انتهت ولابد من استكمال المشوار".

ويلعب الزمالك مع صن داونز يوم 15 أكتوبر ذهابا في بريتوريا قبل أن يستضيف الإياب يوم 23 أكتوبر.