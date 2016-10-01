بالصور.. نقابة المحامين تطعن على قرار تسجيل أعضائها بالضرائب تطبيقا لـ"القيمة المضافة"

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة أودعت، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.

وأوضح عاشور، أنه سيتم تشكيل فريق قانونى لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتى من ضمنها المساواة بمن استثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهى ليست سلعة أو خدمة.

ولفت عاشور،خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى، إلى أنه تواصل مع رئيس مصلحة الضرائب لمعرفة رأى النقابة فى اللائحة التنفيذية للقانون، منوها إلى أنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته.

وتابع عاشور:"اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محام يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنية سنويا، أى أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنية للفرد، إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضى والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التى يمكن أن يقوم بها محامى أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهى التى ستتسبب في ضرر حقيقى للمحامين".

وأشار سامح عاشور، إلى أنه وعدد من النقباء المهنيين بينهم نقيبا المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.