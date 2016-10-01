المستشارة الألمانية تدعو في ذكرى إعادة توحيد البلاد لمواجهة اليمين المتطرف

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل – بمناسبة الذكرى الـ 26 للوحدة الألمانية – الألمان للدفاع عن شعار الحرية “نحن الشعب” – الذي رفعته الحركة الحقوقية في ألمانيا الشرقية سابقا – ضد احتكاره من قبل حركات ألمانية يمينية متطرفة حاليا.

جاء ذلك في رسالة لميركل مسجلة بالفيديو نشرتها “الدويتش فيلا” الإلكترونية، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لإعادة توحيد البلاد.

وقالت ميركل إنه لا بد من العمل ضد استغلال اليمين لشعار “نحن الشعب”، مضيفة أن هذا النداء كان “شديد الدلالة على التحرر” خلال الثورة السلمية التي قام بها السكان في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا.

وتابعت “اليوم لدينا وضع آخر، فاليوم لدينا نظام يحق لكل شخص فيه أن يقول رأيه بحرية، وأن يتظاهر، ومن هنا نقول: الجميع هم الشعب”.

وذكرت أن هذا الشعار يستخدم اليوم من أناس يعتقدون أن حقوقهم مهضومة، ولكن أصحاب الخلفية اليمينية يستخدمونه أيضا – “وهذا ما أراه خطأ وعلينا جميعا أن نقاومه”، مثنية على تعامل الحكومة والشعب في ولاية سكسونيا مع مثل هذه التيارات، ومشيرة إلى أن تصرفهما كان جيدا، حيث قالت: “من يعتقد أن لديه مشكلات لا يدري بها المجتمع أو أهل السياسة فليعلن عن نفسه ويقدم اقتراحات وحلول بناءة”، معقبة بالقول “هذه هي الحياة الديمقراطية”.

أ ش أ