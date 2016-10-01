الإرجوت الحائر | بقلم د.محمد نوفل

بهدوء ولصالح صحة المصريين ولصالح مصرنا الغالية سياسيآ وإقتصاديآ ، أعرض رؤيتي المتواضعة بشآن قضية الإرجوت والجدل القائم ما بين مؤيد ومعارض، تعلمت وأنا من الجيل الذي يحترم العلم ، أن نتائج الأبحاث تفسر وتناقش علي أسس مرجعية محلية وعالمية ، وأيضآ علي التقارير الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية ،، لذلك سوف أتناول موضوع الإرجوت من خلال تقرير اللجنة المشتركة للكود الغذائي لمنظمتي الصحة العالمية (WHO) والزراعة والأغذية ( FAO ) الصادر في شهر مارس (2016) الماضي ،حيث ناقش التقرير فطر الإرجوت وقلويداته وكيفية تقليل تلوث الحبوب بهذا الفطر علي النحو التالي :

(1) نسبة قلويد الإرجوتامين في الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت يتراوح من 0.08 % إلي 0.5 % وتتوقف تلك النسبة علي صنف الفطر والظروف المناخية والجغرافية لمنطقة الزراعة .

> (2) يوجد 40 نوع من قلويدات الإرجوتامين منها :الإرجوكورتين والإرجوتامين والإرجوزين …

> (3) كمية الفطر الممكن تواجدها في النظام الغذائي للإنسان يجب أن تكون أقل من 0.1 % وأقل من 100 جزء في المليون من قلويد الإرجوتامين .

> (4) حددت هيئة حماية الطعام الأوروبية (EFSA) التركيزات التي يمكن أن يتحملها الإنسان من قلويدات الإرجوتامين وهي 0.6 ميكروجرام/ كيلوجرام وزن جسم /يوميآ ، و 1.0 ميكروجرام / كيلوجرام وزن جسم يوميآ كجرعة مرجعية يجب عدم تجاوزها .

> (5) حددت اللجنة العلمية بالبرلمان الأوروبي التركيز المسموح به من الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت في الحبوب الغير مصنعة وهو 5 جرام /كيلو جرام حبوب .

> (6) قلويد الإرجوتامين لأيتآثر بالحرارة الناتجة من خبز العجين .

تشير بيانات (WHO)/(FAO) 2016 إلي الأتي :

> الفرد في دول الإتحاد الأوروبي (وزن 90 كيلوجرام )يتناول يوميآ 54 ميكروجرام قلويد الإرجوتامين ( حد الأمان ) .

> الفرد في مصر (وزن 90 كيلوجرام ) يتناول يوميآ 7125 ميكروجرام قلويد الإرجوتامين اي حوالي 130 ضعف ،،،،وبالتالي أصبح هناك ضرورة ملحة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تتعلق بصحة المواطن المصري دون التآثير علي العلاقات الدولية السياسية والإقتصادية وذلك عن طريق : توفير إحتياج المصريين المستحقين للدعم من القمح المحلي الذي يكفي في حالة زراعة 3 مليون فدان ، وباقي إحتياج الدولة من القمح اللازم لمصانع المكرونة والحلويات والعيش الفاخر وباقي أنواع المخبوزات ، فيتم إستيرادة طبقآ لإحتياج تلك الجهات ، مع ضرورة فصل الأجسام الحجرية عن حبوب القمح كما يلي :

(أ) الفصل في بلد المنشأ ويترتب علي ذلك زيادة في السعر من 10 إلي 50 دولار للطن .

(ب) الفصل داخل مصر بإستخدام طريقة إختلاف الكثافة في المحلول الملحي ، حيث يتم طفو الأجسام الحجرية وبالتالي تجميعها والإستفادة منها محليآ وتصديريآ ؟ ! ،فالأجسام الحجرية لفطر الإرجوت تحتوي علي أكثر من 0.5 % قلويد الإرجوتامين الذي يستخدم طبيآ لعلاج العديد من الأمراض ،حيث يصل سعر قرص طرطرات الإرجوتامين 2 ميللجرام مادة فعالة الي حوالي 1 دولار ، فالإرجوتامين مضاد للإلتهابات وخاصة إلتهاب المثانة المزمنة ، ويستخدم في مساعدة مرضي السرطان في تحمل العلاج الإشعاعي ، وتجاريآ تتواجد أقراص Ergomar 2 ميللجرام تستخدم تحت اللسان لعلاج حالات الصداع الحاد بجرعة قصوي 6 ميللجرام يوم لمدة لا تزيد عن 6 اشهر ……فأين أنت يا شركات الأدوية المصرية ؟؟

> رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة الاسبق