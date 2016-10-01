خبير أمني يطالب بالمحاكمة العسكرية للداعين لثورة جياع ...

سمر العشري

وصف اللواء عمرو مصطفى، الخبير الأمني والاستراتيجي ، بعض الرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يدعون لثورة جياع في اا نوفمبر المقبل، بانهم خونة للوطن، ويقبضون من جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا: «مافيش حاجة اسمها ثورة جياع ودول شوية خونة» .

وشدد «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء الجمعة ، على أنه يجب أن يكون هناك حسم وقوة في مواجهة هؤلاء العملاء الذين يقفون ضد مصر، ويسعوا لخرابها.

وطالب الخبير الأمني والاستراتيجي، تحويل كل القضايا المتهم فيها هؤلاء الخونة للقضاء العسكري، ومحاكمة كل من يدعوا لثورة جياع للمحاكمة العسكرية على الفور، والضرب بيد من حديد على كل من يخون الوطن .

شبكةعيونالإخبارية

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