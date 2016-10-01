الكويت تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع الإنسانية بحلب

طلبت دولة الكويت اليوم السبت عقد جلسة فورية وطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية .

وصرح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر إنه بعث بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية بهذا الشأن ويجري حاليا التشاور بين الأمانة العامة والدول الأعضاء لتحديد موعد الانعقاد لعقد جلسة فورية طارئة لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في حلب وتوجيه المناشدات المطلوبة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في هذا الشأن .

أ ش أ