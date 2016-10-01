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خبير عسكري عراقي: تحرير «الموصل» تنتظر قرارًا سياسيًا‎

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خبير عسكري عراقي: تحرير «الموصل» تنتظر قرارًا سياسيًا‎ خبير عسكري عراقي: تحرير «الموصل» تنتظر قرارًا سياسيًا‎

الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي اللواء، أحمد الشريفي

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي اللواء، أحمد الشريفي، إن الساعات المقبلة ستشهد قرارًا سياسيًا بانطلاق عملية واسعة وهجوم بري بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب، لتحرير مدينة الموصل العراقية.

وأضاف الشريفي، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن القوات العراقية قامت بتجهيز كل التحضيرات من حيث سد جميع الثغرات على المستويين البري والجوي.

وأوضح الشريفي، أن إقلاع الطائرات الحربية الفرنسية من نوع “رافال” من حاملة المقاتلات الفرنسية شارل ديجول، لتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي، التي تعد ضربات تجريبية لتحديد أهداف الإرهابيين تمهيدًا لمعركة استعادة الموصل، آخر معاقل الجهاديين في العراق.

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