مصرع 33 من داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولي بالأنبار

لقى 33 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى فى مناطق متفرقة بالأنبار غربى العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن قوات الفرقة السابعة بالجيش قتلت 7 إرهابيين من داعش ودمرت دراجتين ناريتين فى منطقة الزوية بالدولاب وحى البكر بهيت غربى الأنبار، وعثرت على موقع للتفخيخ فى منطقة الورادية يحتوى على 500 عبوة وقذائف هاون وقذائف مدفع جهنم محلية الصنع وبراميل معدة للتفجير وعتاد عسكري.

وتمكنت قوات تابعة لقيادة “عمليات الأنبار” ممثلة فى فرقة المشاة الآلية العاشرة من قتل 13 إرهابيا من داعش وإلقاء القبض على الإرهابى فى التنظيم بشير الصوفى حمد فى منطقة البو ذياب بالأنبار وتدمير منزل مفخخ ودراجتين تحملان إرهابيين ومفرزة قاذفات وسيارة مزودة برشاش أحادى وسيارة أخرى تحمل إرهابيين وفجرت 15 عبوة ناسفة.

وقصف طيران التحالف الدولى تجمعًا لعناصر داعش فى منطقتى “البو ذياب” و”البو على جاسم”، مما أسفر عن مقتل 12 إرهابيا وتدمير خندق وقتل قناص بداعش.

وتمكنت قوة من الفرقة السابعة من تحرير 17 عائلة من قبضة داعش الإرهابى فى منطقة “الدعايلة” وأعادتهم إلى مناطق سكناهم فى قرية الجواعنة وقرية الدانكية فى جزيرة الدولاب غربى الأنبار.

أ ش أ