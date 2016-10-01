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سفير مصر بألمانيا: تسيير أول رحلة طيران منذ عام من فرانكفورت إلى شرم الشيخ

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سفير مصر بألمانيا: تسيير أول رحلة طيران منذ عام من فرانكفورت إلى شرم الشيخ سفير مصر بألمانيا: تسيير أول رحلة طيران منذ عام من فرانكفورت إلى شرم الشيخ

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

صرح سفير في ألمانيا السفير بدر عبد العاطي أن أول رحلة طيران مباشر منذ عام تقريبًا من مدينة فرانكفورت إلى شرم الشيخ تقلع، اليوم السبت، وعلى متنها 180 سائحًا ألمانيًا.

وقال السفيرعبد العاطي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين – إن تسيير هذه الرحلة تم بعد مجهودات مكثفة للسفارة المصرية مع السلطات الألمانية المختصة للحصول على التصاريح اللازمة لهذه الرحلة بالتعاون مع المكتب السياحي التابع للسفارة، فضلا عن إحدى شركات السياحة المصرية الخاصة، التى يترأسها مصري، والتي قامت باستئجار هذه الرحلة، وكان لها دور كبير في إتمام هذا العمل الذي واجهة كثير من المعوقات والتحديات.

ووجه السفير الشكر للجهات التي تعاونت مع السفارة المصرية، وعلى رأسها محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة ووزير الطيران المدني وشركة مصر للطيران، كما وجه شكر خاص للحكومة الألمانية الفيدرالية على تعاونها لدعم السياحة إلى مصر.

وأكد أنه سيتم تكثيف العمل في الفترة القادمة متوقعا أن تشهد مصر موسما سياحيا قويا الشتاء القادم، ومنوها بوجود 101 رحلة أسبوعيا الشتاء القادم، وبأن تعداد السائحين القادمين من ألمانيا أصبح يتصدر قائمة تعداد السائحين الأجانب الوافدين من كل دول العالم خلال هذا العام.

أ ش أ

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