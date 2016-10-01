1000 طالب وطالبة الإحصائية النهائية لتعداد طلاب جامعة سوهاج‎

صرح د. صفا محمود السيد، القائم باعمال رئيس الجامعة، بأنه تم استقبال 45 ألف طالب وطالبه بمختلف الكليات بالعام الدراسي الحالي، وشدد على ضرورة التزام اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحضور المحاضرات المكلفين بها طبقا للجداول المعلن عنها والتواصل مع الطلاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية وتوفير الرعاية الأجتماعية لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك خلال تفقده سير العمل بالجامعة الجديدة.

وقال صابر أبو ضيف شحاته مدير عام المدن الجامعيه بأنه تم تسكين 2193 طالب و طالبه قدامى وجدد بالمدن الجامعيه منهم 700 طالبه بالمدينة الجامعية بالجامعة الجديدة ، و 550 طالب قدامى وجدد وذلك طبقا للشروط الموضوعة.

وأضاف انه تم توفير سبل الراحة حيث تم الأنتهاء من اعمال الصيانه والأثاثات والمفروشات، بالإضافة الى الرعاية الصحية عن طريق تواجد اطباء مقيمين، وتوفير دوريات وخدمات أمنية يوميا حفاظا على سلامه وامن الطلاب.

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