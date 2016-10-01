نشرة ONA ا تفاصيل شراكةDMC وNTV الألمانية..بث مشترك بين onE وراديو نغم FM في برنامج عمرو أديب

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أول شراكة تعاون بين قناةDMC والقناة الألمانية NTV تتمثل في أول برنامج مناظرات بين القناتين …للمزيد

أعلنت الصفحة الرسمية لراديو نغم FM عن انطلاق أولى حلقات برنامج “كل يوم” من تقديم الإعلامي عمرو أديب على شاشة onE وراديو نغم FM..للمزيد

يقدم برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، حلقة خاصة في بيت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً..للمزيد