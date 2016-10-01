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أحمد أصفهاني: «النفاق السياسي» يُغلف مشاركة أبو مازن في جنازة “بيريز”

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أحمد أصفهاني: «النفاق السياسي» يُغلف مشاركة أبو مازن في جنازة “بيريز” أحمد أصفهاني: «النفاق السياسي» يُغلف مشاركة أبو مازن في جنازة “بيريز”

أحمد أصفهاني أرشيفية

قال الكاتب الصحفي، أحمد أصفهاني، إن الإدارة الأمريكية فشلت في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتحديدًا منذ 8 سنوات، في معالجة أو تحقيق أي تقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بل أنها فشلت في تجميد ووقف الاستيطان.

وأضاف أصفهاني، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي مهند العراوي، أن خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي كان في القاهرة منذ فترة، الذي كان يتحدث فيه عن “غد مشرق”، وعلاقات إنسانية جديدة، لم يحدث فيه أي شئ.

وتابع أصفهاني أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، في مراسم تشييع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، بـ”النفاق السياسي”، معتبرًا أن المشاركة هي من باب الدبلوماسية.

وأوضح أصفهاني، أن جنازة بيريز تعتبر دبلوماسية أكثر منها سياسية، بسب الفشل الدولي، فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.

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أونا

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