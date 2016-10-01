بالصور.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 150 من كلية الضباط الإحتياط

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم السبت، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (150) من كلية الضباط الإحتياط دفعة الشهيد نقيب إحتياط محمد حسام الدين عبد الفتاح الهوارى والذى سميت الدفعة بإسمه تقديراً وعرفاناً من القوات المسلحة لمجهوداته فى حرب أكتوبر المجيدة إثر إستشهاده فى أعمال قتال الجيش الثالث الميدانى وقد تمت ترقيته من السيد الرئيس محمد أنور السادات إلى رتبة نقيب إحتياط ومنحه نوط الواجب العسكرى ويواكب هذا الإحتفال ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأ الإحتفال باستعراض مجموعات من الطلبة للمهارات الرياضية والبدنية التى إكتسبوها خلال دراستهم بالكلية وإتقان فنون الإشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم بإستخدام السلاح وبدونه و عرض المهارات الخاصة بالكاراتية والكونغوفو، ومهارات الإشتباك الحر والتعامل مع أكثر من خصم فى وقت واحد وبتنفيذ عدد من التمرينات الرياضية بالغة الصعوبة وإجتياز الموانع المتحركة وإستعراض كمال الأجسام ، بما أظهر مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ أصعب المهام تحت مختلف الظروف ، وشكل الطلبة بأجسادهم عدد من اللوحات والتشكيلات الجماعية التى حملت إسم مصر وعلمها ورقم الدفعة (150) ضباط أحتياط فى لوحة تعبيرية عن مدى إعتزازهم بوطنهم.

وتضمنت العروض إظهار ما وصل إليه ضباط الدفعة (150) من كلية الضباط الإحتياط من مستوى علمى يتواكب مع العصر وما يفرضه التطور التكنولوجى من خلال عرض أهم المبتكرات والوسائل والأبحاث العلمية التى توصلوا إلى تنفيذها بإشراف من ضباط الكلية حيث بلغ عدد البحوث أكثر من (45) بحث و(8) نماذج إبتكارات علمية يمكن إستخدامها فى المجال المدنى والعسكرى.

واختتم الإحتفال بالعرض العسكرى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام . وأعلن نائب مدير الكلية نتيجة التخرج للدفعة (150) من كلية الضباط الإحتياط والتى بلغت نسبتها (100%) وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية ، وردد الخريجون قسم الولاء.

وألقى اللواء أح عبد المنعم عبد الحميد إمام مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أكد فيها على الدعم المتواصل التى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لبناء عقول يقظة تتسلح بالعلم والإنضباط والتضحية من أجل مصر و أوصى فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع والتثقيف على كل ما هو حديث فى مجالات العلم والمعرفة والإستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية وخبرات وتجارب قادتهم ، والحفاظ علي أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير آدائها للحفاظ على الكفاءة القتالية القوات المسلحة . وفى نهاية الاحتفال أكد الفريق أول صدقى صبحى أن التاريخ العسكرى يذكر بكل الفخر والإعتزاز لأبنائه من الضباط الإحتياط دورهم فى خدمة الوطن وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره خلال مرحلة دقيقة من تاريخ مصر الحديث.

ونقل القائد العام تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجى الدفعة (150) وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية ، وإنضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة.

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة لا تألو جهداً فى توفير كافة الإمكانات فى بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم، مؤكداً أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة فى منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوى فى خدمة الوطن وقواته المسلحة .

وطالب الخريجين بأن يكونوا قدوة لشباب مصر فى الإنضباط والعمل الجاد والإهتمام بالعلم والمعرفة ، مؤكداً أن إنتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه على أعناقهم ومبعث لإعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعبه العظيم، معرباً عن ثقته بأن يكونوا على قدر المسؤولية كى يسيروا على درب من سبقوهم ممن قدموا الغالى والنفيس من أجل وطنهم المفدى . وأثنى القائد العام على الجهد المبذول من قيادات ومعلمى كلية الضباط الإحتياط خلال فترة الإعداد والتأهيل للدفعة (150) ضباط إحتياط ، كما هنأ أسر الخريجين على تخرج أبنائهم الذين أصبحوا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام التى كلفهم الشعب بها.

حضر الإحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الشباب والرياضة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظا الإسماعيلية وبورسعيد وقدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين وعدد من طلبة المدارس والجامعات.