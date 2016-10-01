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محافظ القاهرة يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد نيابة عن الرئيس

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محافظ القاهرة يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد نيابة عن الرئيس محافظ القاهرة يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد نيابة عن الرئيس

المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة (أرشيفية)

شهد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1438 من مسجد الإمام الحسين وحضر الاحتفال اللواء سيد أبو الفضل مندوبا عن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أحمد نعينع ثم ألقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطبة بمناسبة الاحتفال هنأ فيها الشعب المصري والأمتين العربية والاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بهذا العام الهجري المبارك سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام يمن وبركة وأمان على الغالية وسائر بلاد العالمين.

وركز وزير الأوقاف في خطبته على أهم المعاني المستفادة من دروس الهجرة النبوية المشرفة وهو ما كان من الرسول قولا وفعلا.

وأوضح أن الفعل تلخص في ثلاثة أشياء تقوم على السلام وبناء الإنسان مشيرا إلى أن أول ما بدأ به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد لأهميته في بناء الشخصية السوية وتلاه بالبحث عن سوق ليؤكد أن الحياة لا تقوم على العبادة وحدها ولا على العمل وحده وإنما تقول على العبادة والعمل معا.

ونوه جمعة بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا التوكل أخذ بكل الأسباب بالتخطيط الدقيق باختيار الصحب والراحلة والطريق غير المألوف وأشار إلى أن الهجرة جمعت بين الأخذ بالأسباب في أقصي درجاتها وحسن الإعتماد على الله وهذا هو المعنى الحقيقى للتوكل.

كما أن الهجرة أكدت أن التعايش السلمى ليس نافلة وإنما هو جزء في صميم الدين مشيرا إلى أن التعامل السوي مع الناس جميعا أمر أقره الاسلام مؤكدا حرص الاسلام على حرية المخالف في عقيدته وأن تحفظ له عقيدته وأن يتمكن من أداء شعائر دينه.

أ ش أ

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