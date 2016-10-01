أرخص 10 مدن أوروبية لقضاء إجازة هذا الخريف ...

سمر العشري

نصحت صحيفة "تليغراف" البريطانية الراغبين في قضاء عطلة الخريف هذا العام، بالتوجه إلى واحدة من بين قائمة تضم أقل 10 مدن في أوروبا، من حيث تكلفة الإقامة والمعيشة.

ونقلت الصحيفة عن دراسة بريطانية قارنت بين متوسط تكلفة رحلة لشخصين، شاملة الإقامة لليلتين وزيارة الأماكن المهمة وجولة بالحافلة فضلا عن تكاليف الطعام والشراب، لدى 12 وكالة سياحية.

وخلصت الدراسة إلى قائمة بالمدن العشرة الأقل تكلفة، التي جاءت كالتالي:

10. ليل :

المدينة الفرنسية تدخل القائمة لأول مرة خلال العام الجاري، حيث بلغت تكلفة الرحلة بها نحو 190 جنيها إسترلينيا.

9. كراكوف :

رغم ارتفاع نسبي في أسعار فنادقها، لا تزال المدينة الواقعة جنوبي بولندا في قائمة الأرخص في أوروبا بتكلفة نحو 184 جنيها إسترلينيا للرحلة.

8. تالين :

دخلت عاصمة إستونيا القائمة مؤخرا بعد تراجع تكلفة الإقامة بها، ليصبح إجمالي تكلفة الرحلة نحو 178 جنيها إسترلينيا.

7. ريغا :

عاصمة لاتفيا والعاصمة الثقافية السابقة لأوروبا حلت في المركز السابع بتكلفة تبلغ حوالي 173 جنيها إسترلينيا للرحلة.

6. موسكو :

العاصمة الروسية العريقة شهدت تراجعا في تكلفة الإقامة مؤخرا، وضعتها في المركز السادس بالقائمة بتكلفة نحو 171 جنيها إسترلينيا للرحلة.

5. أثينا :

شهدت العاصمة اليونانية أيضا قفزة للوراء في الأسعار، وضعتها في المركز الخامس بتكلفة نحو 165 جنيها إسترلينيا للرحلة.

4. وارسو :

مدينة بولندية أخرى في القائمة لكنها العاصمة هذه المرة، بتكلفة تقترب من 160 جنيها إسترلينيا للرحلة.

3. براغ :

عاصمة التشيك حلت في المركز الثالث بتكلفة رحلة تبلغ نحو 156 جنيها إسترلينيا.

2. بودابست :

عاصمة المجر الشهيرة بمعالمها العتيقة، بلغت تكلفة رحلتها نحو 146 جنيها إسترلينيا.

1. فيلنيوس :

حلت عاصمة ليتوانيا في المركز الأول بالقائمة، حيث بلغت تكلفة الرحلة إليها نحو 144 جنيها إسترلينيا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads