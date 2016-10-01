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الليلة.. «أسامة كمال» يناقش فكرة مجلس النواب بصرف إعانة البطالة في القاهرة 360

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الليلة.. «أسامة كمال» يناقش فكرة مجلس النواب بصرف إعانة البطالة في القاهرة 360 الليلة.. «أسامة كمال» يناقش فكرة مجلس النواب بصرف إعانة البطالة في القاهرة 360

أسامة كمال أرشيفية

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج القاهرة 360 المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة ليلًا الدكتور. عبد الوهاب الغندور الامين العام لصندوق تطوير التعليم.

وسيكشف الغندور، لـ أسامة كمال، أسباب تعثر تطوير التعليم فى ، وكيف تتعامل مع مشكلات التعليم فى كل مراحله.

كما يناقش أسامة كمال، في الفقرة الثانية عضو مجلس النواب د. هبة هجرس، ود. هشام عمارة أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس النواب فى فكرة إعانة البطالة، وكيف يمكن تدبير موارد حكومية لتمويل الفكرة وما هى معايير صرف الإعانة.

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