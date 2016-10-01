بالصور : مصريان ضمن أكثر 10 لاعبين أناقة حول العالم ...

سمر العشري

إعتمدت أجهزة SamSung على إستراتجية جديدة في تكوين جهازها الجديد Quantum dot حيث إستمدت شكله الأنيق والإنسيابي من أكثر لاعبي كرة القدم أناقة حول العالم فتعرفوا على هؤلاء اللاعبين :-

– الإنجليزي دافيد بيكهام :

يعد الإنجليزي دافيد بيكهام هو أكثر اللاعبين أناقة في العالم، حيث تم إختياره الرجل الأكثر إثارة وأناقة في العالم وذلك يظهر في إختياراته للملابس والإكسسوار، فدائمًا ما يككون بيكهام محل نظر وإعجاب للجميع .

– المصري حازم إمام :

حازم إمام يعد جنتل مان الكرة المصرية وهو أحد النجوم المصرية التي تتمتع بالشياكة والأناقة بجانب مهاراته التي أمتعتنا كثيرًا خلال مشواره الكروي .

– الفرنسي أوليفييه جيرو :

اختارته مجلة “Télé 7 Jours” الفرنسية بأنه اللاعب الأكثر أناقة في العالم موضحة أنه ليس وسيمًا فقط بل يمتاز بالذكاء في إختيار طريقة ملابسه بذكاء .

– الإسباني تشابي ألونسو :

تم إختيار تشابي ألونسو في عام 2013 من صحيفة ديفنسا سنترال كأكثر الرجال أناقة في إسبانيا مؤكدة أنه يمتاز بالذكاء في إختيار ملابسه بجانب إختيار تسريحة شعره .

– الإيطالي أندريا بيرلو :

المايسترو الإيطالي أسطورة قطبي ميلان ويوفنتوس يتمتع بإمكانيات رائعة داخل الملعب وتحركات ونظرات ثاقبة ولكن بداخل وخارج الملعب يتمتع بيرلو بأناقة جميلة ويظهر ذلك في إختياراته لملابسه .

– البرازيلي ريكاردو كاكا :

يعد كاكا من أكثر اللاعبين البرازيليين أناقة داخل وخارج الملعب ويظهر ذلك كثيرًا في إختياراته لملابسه .

– المصري طاهر محمد طاهر :

النجم المصري الصاعد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب والمنتقل حديثًا إلى لوهافر الفرنسي ويظهر اللاعب أنيقًا دائمًا خلال صوره الخاصة به كما بدا أنيقًا خلال الحوار الصحفي في أولى أيامه بنادي لو هافر فضلاً عن تحدثه الفرنسية بطلاقة على الرغم من سنه الصغير حيث يملك 19 عام فقط .

– الفرنسي أنطوان جريزمان :

يعد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد من أكثر اللاعبين أناقة حاليًا في الساحرة المستديرة ويظهر ذلك من خلال ملابسه الجميلة وتسريحات شعره الرائعة .

– الإيطالي جيانلويجي بوفون :

العنكبوت الإيطالي بوفون هو أحد أكثراللاعبين أناقة في أوروبا ويتميز بذلك خلال تسريحة شعره المميزة بجانب طريقة إختيار ملابسه بشكل مثالي .

– الإسباني جيرارد بيكيه :

يعد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني واحدًا من أكثر اللاعبين أناقة في العالم ويظهر ذلك خلال صوره بصحبة شاكيرا وتسريحة شعره الرائعة وملابسه المميزة وقد اعترف بيكيه سابقًا بان زوجته شاكيرا جعلته أكثر أناقة .

شبكةعيونالإخبارية

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