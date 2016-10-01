غرائب انستقرام: شفاه الكريستال مع احمر الشفاه المعدني

إذا كنت من محبات الكريستال، إليك هذه الصيحة التي انتشرت على انستقرام، والتي تحولت الى أحدث اختراعات احمر الشفاه.

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ابتكر فنان المكياج Johannah طريقة جديدة لتطبيق الأحجار الكريمة على الشفاه عبر استخدام بلورات صغيرة مع احمر الشفاه السائل المعدني.

تمكنJohannah من جعل شفاه العارضات تبدو مثل الأحجار الكريمة،باستخدام بلورات صغيرة وأحمر الشفاه السائل، بالإضافة الى المعدني السائل لتلوين الشفاه.

كما اعتمدت فنانة المكياج جينيفيف جوكيت Genevieve Jauquet أيضاً هذا الأسلوب، باستخدامها لما يشبه الأحجار الكريمة، وذلك من خلال تطبيق اأحمر الشفاه السائل، وبقع من الغليتر ووزعتها على كامل الشفة.

تابعي الصور لمزيد من التفاصيل، وشاركينا رأيك اذا أحببت هذه الطريقة في تزيين الشفاه.