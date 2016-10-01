"ديكورات" الموضة بين الواقع والخيال

نرغب غالباً في رفد بيوتنا بـ"ديكورات" متبعة خطوط الموضة، بيد أننّا نصدم بأن جاذبية بعض الديكورات لا تنعكس إيجاباً على المساحة بعد تحقيقها، ما يؤكد أنّه لا يمكن استعمال عناصر الديكور الرائجة في المساحات كافة؛ إذ لكل منها شروط ومعايير تلقي الضوء عليها مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان، في ما يأتي:



1. السرير الدائري: لا يمكن استخدامه في أي غرفة نوم، بل حصراً في تلك التي يفوق عرضها العشرة أمتار، حتى تظهر جمالية السرير وتتحقّق سهولة الحركة.

2. إطارات الصور خلف الأريكة: لا يمكن تعليق إطارات الصور أو اللوحات على جدار مزركش أو مكسو بورق جدران ذات رسوم، بل يجب تثبيتها على جدار مطليّ بلون أحادي معاكس للون الإطارات. مثلاً: إذا كانت هذه الإطارات سود، يفضل تعليقها على جدار أبيض

أو رمادي فاتح. ويستحسن الإكثار من أعدادها، مع اختيارها صغيرة الحجم.

3. "ديكور" الخشب أو الجص السقفي: يُمنع استعمال هذا الـ"ديكور" للسقف المنخفض (أقل من ثلاثة أمتار)، وذلك تلافياً للشعور بضيق المساحة بسبب خفوض السقف. ومن الضروري أن تُقابل هذا الديكور خطوط هندسية معينة، مثلاً: يُستخدم هذا الديكور في غرفة الطعام فوق الطاولة التي تتكئ على قطعة من السجاد، أو في غرفة المعيشة فوق طاولة الوسط، أو في المدخل فوق الأرضية المزينة برسم من "الموزاييك".

4. "الجزيرة في المطبخ: يقتصر استعمالها على المطابخ المفتوحة على مساحات الاستقبال، أو تلك الفسيحة التي تتعدى مساحتها 7*10 أمتار، مثلاً.

5. الرفوف المحملة بالكتب: ينبغي تثبيتها فوق الأريكة المزودة بظهر عريض بحدود ثلاث مائة سنتيمتر، وذلك مراعاةً للمسافة بينها وبين رأس الجالسين على الأريكة.

6. الـ"جاكوزي" الدائري: يُمنع استعماله في الحمامات الضيقة، إذ يحتاج لمساحة فسيحة لإبراز جماليته. بالمقابل، يمكن وضع الـ"جاكوزي" مثلثّ الشكل أو المستطيل في المساحات التي لا تقل عن 3*3 أمتار.

7. الـ"كونسول": يبعد الـ"كونسول" عن الممرّ الضيق، حتى لا يعيق الحركة. ولعلّ المكان المفضّل له هو في المدخل الفسيح.