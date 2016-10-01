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بالفيديو:"مدينة الثلج" في الرياض

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السبت 01-10-2016 17:14

"مدينة الثلج"، وجهة سياحية في الرياض، تعد بمناخ أوروبا، في بقعة تمتدّ على خمس آلاف متر مربع، وتستقطب منذ افتتاحها، ألف زائر من الأعمار كافة يومياً. وثمة مصادر تفيد أنّها ستحصر جمهورها بالعائلات، نظراً إلى أنّها تستقبل خصوصاً الأطفال والنساء. وستفتتح "مدينة الثلج" في جدة في غضون أقلّ من عامين، لا سيما مع انطلاق رؤية 2030 الهادفة إلى تنشيط السياحة والترفيه في السعودية، ولا سيما تعزيز وتطوير السياحة الداخلية.

تتمركز "مدينة الثلج" في "العثيم مول الربوة"، وتُقدّر تكلفة إنشائها بمائة مليون ريال سعودي. علماً بأنّ بناءها من قبل شركة فرنسيّة استغرق حوالي ثلاث سنوات، وأوليت معايير السلامة والأمان أهميّةً قصوى فيها. وهي تعد بجوّ ترفيهي عائلي، عبر بيئتها الثلجية، حيث تصل الحرارة فيها إلى ثلاث درجات تحت الصفر، وتقدّم جملةً من خيارات الألعاب بإشراف مدربين من المغرب.

تشمل هذه الألعاب: درّاجات التزلّج وسيارات الجليد والصدم والإطارات الدوّارة ولعبة الـ"كاروسيل" والمتزحلقة والأنبوب، بدون إغفال أكواخ الثلج ومنطقة ألعاب الثلج والمنحدرات ذات الأطوال المختلفة والمزلج ومقهى الثلج والجسر المعلّق البانورامي ومدرسة التزلج ومنطّقة التسلق...

وجهة خاصّة بالعائلات؟
تستوعب "المدينة" ما يقارب ثلاثمائة فرد في حدّها الأقصى، ويتمّ تقسيم دخول الزائرين إلى ثلاث وحدات طوال اليوم بمعّدل ساعتين أو ما يزيد أو ينقص قليلاً، تبدأ من الرابعة عصراً وتنتهي عند الثانية عشرة ليلاً. وتفيد مصادر "سيدتي" أنّه منذ افتتاح "المدينة"، هي تعرف إقبالاً من الأطفال والنساء مع عدد قليل من الشباب، وربما هذا سيدفع قريباً إلى حصر الزائرين بالنساء والأطفال، لتصبح وجهة خاصّة بالعائلات.

متفاوتة
يراوح سعر تذكرة الدخول إلى "مدينة الثلج" بين 120 و1200 ريال سعودي، وهي تشمل قيمة الدخول لساعتين، مع تأمين رداء الثلج، فضلاً عن السترة والبنطلون والحذاء والجراب والقفاز وقبعة الرأس. وتتوفّر خزانة خاصّة لحفظ الملابس في غرفة كبار الشخصيات.
تراوح قيمة كل ساعة إضافية ما بين 40 و50 ريالاً سعودياً.

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سيدتي

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