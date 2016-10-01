من ميريام فارس اليك أجمل الاطلالات الشبابية الحيوية!

ميريام فارس تعتبر اليوم واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي شهرة. وهذه الشهرة لا تقتصر فقط على المجال الفني في الغناء والتمثيل، بل تشمل مجالي الموضة والأناقة، إذ رسمت ميريام لنفسها ـ على مرّ السنوات ـ خطاً مختلفاً في الموضة، ميّزها من غيرها من باقي النجمات. وقد اتّسم هذا الخط بالعنصر الشبابي وباللمسات الجريئة.

واليوم، قمنا بجمع أجمل الإطلالات الشبابية والحيوية التي تألقت بها ميريام فارس هذا الصيف حتى تستوحي منها أنت بدورك.

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إطلالات ميريام فارس ملوّنة وحيوية

في فصل الصيف، لاحظنا أنّ ميريام فارس كانت ميّالة لاختيار التصميمات ذات الألوان الحيوية والزاهية. وقد رأيناها في الأزرق، وفي الأحمر، وفي الأبيض، وفي المعرّق أيضاً. وقد اختارت هذه الألوان إمّا على الفساتين الماكسي، وإمّا على الفساتين القصيرة، أو حتى على التنسيقات العصرية في البنطلون مع القميص.

اكسسوارات مبتكرة تضيف بها ميريام فارس حركة مميّزة إلى إطلالاتها

تعلم ميريام فارس جيداً أن الأسلوب العصري لا يكتمل من دون إضافة بعض الاكسسوارت المميّزة؛ ولهذا نحن نراها دائماً تنسق تصميمات اكسسوارت من أحذية، وشنط يد، ومجوهرات، مع إطلالاتها المتنوعة لتضيف بها لمسات عصرية لافتة.

من إطلالات ميريام فارس الشبابية بإمكانك أن تستوحي أجمل التنسيقات لتتألقي بها في مختلف مشاويرك الصباحية والمسائية أيضاً.