أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

من ميريام فارس اليك أجمل الاطلالات الشبابية الحيوية!

Google+ Print

السبت 30-01-2016 14:46

ميريام فارس تعتبر اليوم واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي شهرة. وهذه الشهرة لا تقتصر فقط على المجال الفني في الغناء والتمثيل، بل تشمل مجالي الموضة والأناقة، إذ رسمت ميريام لنفسها ـ على مرّ السنوات ـ خطاً مختلفاً في الموضة، ميّزها من غيرها من باقي النجمات. وقد اتّسم هذا الخط بالعنصر الشبابي وباللمسات الجريئة.

واليوم، قمنا بجمع أجمل الإطلالات الشبابية والحيوية التي تألقت بها ميريام فارس هذا الصيف حتى تستوحي منها أنت بدورك.

نسرين طافش تألقت 10 مرات بفساتين السهرة!


إطلالات ميريام فارس ملوّنة وحيوية

في فصل الصيف، لاحظنا أنّ ميريام فارس كانت ميّالة لاختيار التصميمات ذات الألوان الحيوية والزاهية. وقد رأيناها في الأزرق، وفي الأحمر، وفي الأبيض، وفي المعرّق أيضاً. وقد اختارت هذه الألوان إمّا على الفساتين الماكسي، وإمّا على الفساتين القصيرة، أو حتى على التنسيقات العصرية في البنطلون مع القميص.

اكسسوارات مبتكرة تضيف بها ميريام فارس حركة مميّزة إلى إطلالاتها

تعلم ميريام فارس جيداً أن الأسلوب العصري لا يكتمل من دون إضافة بعض الاكسسوارت المميّزة؛ ولهذا نحن نراها دائماً تنسق تصميمات اكسسوارت من أحذية، وشنط يد، ومجوهرات، مع إطلالاتها المتنوعة لتضيف بها لمسات عصرية لافتة.

من إطلالات ميريام فارس الشبابية بإمكانك أن تستوحي أجمل التنسيقات لتتألقي بها في مختلف مشاويرك الصباحية والمسائية أيضاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي