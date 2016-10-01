أسبوع باريس في يومه الرابع: تغيرات ومفاجآة ابداعية!

الجميع كان ينتظر ويترقب فعاليات اليوم الرابع من أسبوع الموضة في باريس، وذلك بسبب أن عرض دار "ديور" Dior كان على الروزنامة الخاصة بذلك اليوم، وجميعنا نعرف أنه كان بانتظار الدار الكثير من التغيرات بعد تسلم "ماريا غرازيا كيوري" Maria Grazia Chiuri الادارة الابداعية لها، والى جانب ذلك كان على الروزنامة أسماء هامة أيضاً مثل دار "لويفي" Loewe، دار "ايمانويل اونغارو" Emanuel Ungaro، "شالايان" Chalayan وغيرهم. واليك التفاصيل:

دار "ديور" Dior متغيرات ومفاجآت ابداعية:

عرض دار "ديور" Dior كان الأبرز في اليوم الرابع من أسبوع الموضة في باريس حيث أن "ماريا غرازيا كيوري" Maria Grazia Chiuri انتقلت من دار "فالنيتنو" Valentino لتستلم الادارة الابداعية لـ "ديور" Dior بعد أن أعلن "راف سيمونز" Raf Simons استقالته، وقد بدت المجموعة متنوعة وقوية، ركزت فيها على دور المرأة وأهميته وعبرت عن ذلك من خلال عبارات طُبعت على القمصان القطنية، كما أنها توجهت بالجموعة الى مختلف النساء، وقد أخذت التصاميم منحى رومانسي بدا مشابه الى حد كبير لدى دار "فالنتنيو" Valentino لكن طبعاً مع وجود واضح لهوية دار "ديور" Dior.

دار "شالايان" Chalayan نظرة على الماضي ونظرة على المستقبل

ومن ضمن عروضات اليوم الثاني كان عرض الأزياء الخاص بمصمم الأزياء التركي البريطاني المثير للجدل "حسين شالايان" Hussein Chalayan، وكعادته فقد قدم مجموعة مبتكرة واستثنائية اعتمدت فيها على التصاميم التي بدت مستقبلية الى حد كبير ببساطتها وعمليتها، الى جانب أنه استوحى أيضاً من الحضارة اليابانية ومن الأزياء التقليدية الخاصة بها، فكانت النتيجة تصاميم ابداعية، صالحة للبس أحياناً ومسرحية أحياناً أُخرى.

دار "لويفي" Loewe واتقان لعبة الموضة

مجموعة مبتكرة ومميزة قدمتها دار "لويفي" Loewe وقد اختطلت فيها التصاميم الأنثوية الناعمة مع التصاميم الجريئة والعصرية، كما برزت الحرفة العالية في تقديم المجموعة ان كان من ناحية الدقة في تفصيل وخياطة الملابس أو من ناحية الأفكار التي بدت متطورة الى حد كبير. وكان موضوع السفاري حاضر لكن رحلة السفار بدت وكأنها فضائية أو في زمن مختلف.

دار "ايمانويل اونغارو" Emanuel Ungaro يحتفل بالمرأة مرة أخرى

في جميع عروض دار "ايمانويل اونغارو" Emanuel Ungaro نلاحظ التركيز على المرأة وعلى دورها وقوتها، فتبدو العارضات في التصاميم جذابات، واثقات من أنفسهن، وحضورهن طاغي، وهذه المجموعة أيضاً لك تمن باستثناء، حيث شاهدنا الكثير من التصاميم القوية وقد برزرت الأكتاف بشكل واضح، مع تحديد الخضر من ناحية الأحزمة العريضة، كما أن حقبة الثمانينيات أيضاً كانت حاضرة وبقوة أيضاً.

مجموعات مميزة ومتنوعة شاهدناها في اليوم الرابع من أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2017 للألبسة الجاهزة.