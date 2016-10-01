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بالصور.. وكيل تعليم الغربية يضع خطة العمل مع مديرى الإدارات والعموم

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بالصور.. وكيل تعليم الغربية يضع خطة العمل مع مديرى الإدارات والعموم بالصور.. وكيل تعليم الغربية يضع خطة العمل مع مديرى الإدارات والعموم

>الغربية – محمد عز

ناقش الشناوى عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، عددا من النقاط الهامة لوضع خطة واستراتيجية العمل بالمديرية للعام الدراسى الجديد، مؤكدا على حتمية العمل بروح الفريق، وضرورة وضع حلول غير تقليدية للمشكلات الدائمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، وأكد على الاهتمام بالتعليم الفنى، والنهوض بذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنى مشروع "إعداد المتفوقين" بكل إدارة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة معالجة كافة المشكلات بالإدارات، وضرورة توجه المسئولين لحل أى مشكلة على أرض الواقع، وتوزيع المسئوليات ومتابعتها، وسرعة إنجاز الأعمال، وتوقع حدوث المشكلة ووضع الحلول لها قبل حدوثها. كما شدد أيضاً على حتمية التزام الموجهين والمتابعين بخطوط السير.

ووجه إلى ضرورة عقد دورات مستمرة لتدريب المديرين، لأن المدير هو الأساس فى نجاح العمل داخل أى مؤسسة، مع الاهتمام بالمنتج النهائى وهو الطالب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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