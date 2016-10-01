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وكيل تعليم الغربية يناقش مع مديرى الإدارات استراتيجية العمل خلال العام الدراسى

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وكيل تعليم الغربية يناقش مع مديرى الإدارات استراتيجية العمل خلال العام الدراسى وكيل تعليم الغربية يناقش مع مديرى الإدارات استراتيجية العمل خلال العام الدراسى

>الغربية – مصطفى عادل

ناقش الشناوى عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خلال اجتماعه مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، عددا من النقاط الهامة لوضع خطة واستراتيجية العمل بالمديرية للعام الدراسى الجديد، وأكد على حتمية العمل بروح الفريق، وضرورة وضع حلول غير تقليدية للمشكلات الدائمة.

وأكد خلال الاجتماع، على الاهتمام بالتعليم الفنى، والنهوض بذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنى مشروع "إعداد المتفوقين" بكل إدارة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة معالجة كافة المشكلات بالإدارات، وضرورة توجه المسئولين لحل أى مشكلة على أرض الواقع، وتوزيع المسئوليات ومتابعتها، وسرعة إنجاز الأعمال، وتوقع حدوث المشكلة ووضع الحلول لها قبل حدوثها. كما شدد أيضاً على حتمية التزام الموجهين والمتابعين بخطوط السير.

ووجه إلى ضرورة عقد دورات مستمرة لتدريب المديرين، لأن المدير هو الأساس فى نجاح العمل داخل أى مؤسسة، مع الاهتمام بالمنتج النهائى وهو الطالب.


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