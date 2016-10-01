لجنة تطوير الزقازيق تناقش تجميل طريق العصلوجى

اجتمع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بلجنة تطوير مداخل مدينة الزقازيق بحضور أعضاء لجنة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق .

وناقش المحافظ تطوير وتجميل مدخل مدينة الزقازيق طريق العصلوجى حتى مزلقان شرويدة وما تم إنجازه بناء على تكليفات المحافظ للجنة من أعمال.

كما تم عرض نموذج لتجميل أسوار السكة الحديد وعمل ارتجاع لمدخل شرويدة من السور المقابل للسكة الحديد حتى نفق أبوالريش لتوسعة الشارع وازدواجه نظراً للتكدس المرورى والزحام الشديد.

وكلف المحافظ رئاسة مركز ومدينة الزقازيق للبدء فوراً فى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المدخل ليتم البدء بعدها فى تطوير باقى المداخل.

وأكد المحافظ أنه قد أصدر تعليماته للجنة بسرعة إتمام الأعمال المسندة إليهم فى خطة التطوير وإنجاز العمل بدقة وسرعة من أجل أن يشعر المواطن داخل مدينة الزقازيق بتغيير وتجميل المدينة.