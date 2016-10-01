"القومى للمرأة" يتقدم ببلاغ للنيابة ضد إلهامى عجينة بسبب تصريحات العذرية

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب البرلمانى إلهامى عجينة، بسبب ما صدر منه من تصريحات تسئ للمرأة والمجتمع، والتى كان آخرها مطالبته بتوقيع الكشف الطبى على الفتيات، لإثبات العذرية كشرط القبول بالجامعات.

وطالبت رئيس المجلس القومى للمرأة، فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، البرلمان المصرى باتخاذ موقف تجاه النائب وتحويله للجنة القيم، لافته إلى أنه حاليا يتم جمع توقيعات من النواب للبت فى تحويل النائب للجنة، موضحة أن تصريحات النائب تداولتها الصحف العالمية، ما ينعكس بالسلب على صورة مصر.

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