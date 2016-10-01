أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، لمتابعة آخر تطورات قرض صندوق النقد الدولى، والذى أكد خلاله عامر على دعم ألمانيا لاتفاق الحكومة المصرية مع الصندوق.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

- تفاصيل اجتماع السيسي مع محافظ البنك المركزى.. طارق عامر يؤكد دعم ألمانيا لاتفاق مصر مع صندوق النقد.. ويستعرض أوضاع السياسة النقدية..والرئيس يوجه بمواصلة إجراءات زيادة الاحتياطى النقدى واستقرار الأسعار

تابع "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، لمناقشة تفاصيل ومستجدات الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول قرض الصندوق، وتأكيدات "عامر" على ترحيب ألمانيا ودعمها لاتفاق الحكومة المصرية مع الصندوق فى هذا الشأن.

- 3 سنوات حبس لـ 3 سماسرة هجرة غير شرعية ببلطيم نصبوا على 65 مواطنا

وفى تغطية لجهود الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة المتورطين فى جرائم الهجرة الشرعية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل حكم محكمة جنح بلطيم، بحبس 3 سماسرة هجرة غير شرعية لمدة 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بالقدرة على تسفيرهم إلى إيطاليا مقابل 35 ألف جنيه.

- "الإدارية العليا" تحدد 8 أكتوبر لنظر طعن الحكومة على حكم ترسيم الحدود

وفى جولة جديدة من نظر قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل قرار محكمة القضاء الإدارى بتحديد جلسة 8 أكتوبر لنظر طعن الحكومة على الحكم السابق القاضى ببطلان توقيع الاتفاقية.

- تأييد قرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة 5 آلاف جنيه

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل تأييد قاضى معارضات محكمة شبرا الخيمة لقرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

- تأييد قرار فصل 670 موظفا بـ"النيابة الإدارية" من العمل

وعلى مدار الساعات الماضية، نشر "اليوم السابع" تفاصيل قرار محكمة القضاء الإدارى بتأييد فصل 670 موظفاً بالنيابة الإدارية من عملهم، ووقف تنفيذ القرار رقم 326/2016 الصادر بشأن تعينهم، مع إحالة الدعاوى المرفوعة فى هذا الشأن إلى هيئة المفوضين.

- بالصور.. فى حضور وزير الدفاع.. خريجو الدفعة 150ضباط احتياط يؤدون قسم الولاء.. القائد العام للخريجين:التاريخ العسكرى يذكر جميع بطولاتكم.. ويطالبهم:كونوا قدوة للشباب.. ومدير الكلية يعلن نسبة النجاح 100%

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل مشاركة الفريق أول صدقى صبحى، قائد عام القوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى مراسم تخريج الدفعة150 من كلية ضباط الاحتياط، والتى سميت باسم دفعة الشهيد نقيب احتياط محمد حسام الدين عبدالفتاح الهوارى، تقديراً لمجهوداته فى حرب أكتوبر المجيدة، وتأكيد وزير الدفاع فى كلمته للخريجين ضرورة أن يكونوا قدوة للشباب.

- مقتل المتهم بإصابة مخبر أمن وطنى بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل مقتل "أحمد.ش"، المتهم بإصابة مخبر أمن وطنى وتحطيم سيارة إطفاء وذلك بعد تبادل إطلاق نار مع قوة من الشرطة فى محافظة الشرقية.

- حبس طالب إخوانى حمل رسالة لوالده بسجن جمصة من مرشد الإخوان بنشر الفوضى

وتحت عنوان "حبس طالب إخوانى حمل رسالة لوالده بسجن جمصة من مرشد الإخوان بنشر الفوضى"، تابع "اليوم السابع" تفاصيل قرار نيابة بلقاس بحبس طالب كلية أصول الدين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد ضبط رسالة موقعة من مرشد الإخوان بحوزته أثناء زيارة والده، تطالب باستغلال الظروف الاقتصادية للبلاد وعمل مظاهرات بشكل مكثف لزعزعة الاستقرار.

- بالصور.. السفارة المصرية فى واشنطن تنجح فى استرداد قطع أثرية مهربة

ونقل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تفاصيل نجاح السفارة المصرية فى واشنطن فى استعادة 4 قطع أثرية كانت مهربة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان السفير ياسر رضا اتباع كافة الإجراءات القانونية مع السلطات الأمريكية فى هذا الشأن والتى تكللت بالنجاح.

- نواب يطالبون بالتحقيق مع إلهامى عجينة على جروب "واتساب": محتاج يتكشف عليه

وبعد يومين من تصريحه المثير للجدل بشأن توقيع الكشف على البنات لإثبات عذريتهن قبل دخولهم الجامعات، انفرد "اليوم السابع" بمحادثات على تطبيق "واتس آب" بين نواب البرلمان تطالب بالتحقيق مع النائب إلهامى عجينة، لإساءته لبنات مصر، مؤكدين أن ما بدر من النائب يسئ للمجلس بأكمله.

- خالد صلاح: قانون "جاستا" الأمريكى مؤامرة وضيعة لابتزاز السعودية

وفى متابعة لردود الأفعال على قرار الكونجرس الأمريكى بإقرار قانون "جاستا"، والذى يسمح بمحاكمة المملكة العربية السعودية، برغم اعتراض الرئيس الأمريكى باراك أوباما، نقل "اليوم السابع" تعليق الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح على القانون، واصفاً إياه بـ"المؤامرة الوضيعة"، بهدف ابتزاز المملكة بما يتعارض مع القانون الدولى الذى يكفل سيادة الدول.

- 3 أسباب تدفع "أردوغان" للتصالح مع القاهرة والانضمام للمعسكر "السنى ـ الخليجى".. مؤامرات إيران وفشل الرهان على موسكو وواشنطن يعززان حاجة تركيا لتحالفات أمنية جديدة.. وتصنيف "موديز" يدفع لإعادة الحسابات

وتحت عنوان "3 أسباب تدفع أردوغان للتصالح مع القاهرة والانضمام للمعسكر السنى الخليجى"، رصد "اليوم السابع" العديد من المؤشرات التى ربما تدفع الرئيس التركى إلى إعادة حساباته والدخول فى تحالفات أمنية وسياسية جديدة مع مصر ودول الخليج، وفى مقدمتها قرار وكالة "موديز" الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لتركيا إلى درجة "عالى المخاطر".

- مفاجأة.. مستشفى إسماعيل سلام بالمنوفية تعمل بكامل طاقتها رغم قرار غلقها

وبرغم قرار غلق مستشفى إسماعيل سلام ـ وزير الصحة الأسبق ـ الخاصة بمحافظة المنوفية، رصد "اليوم السابع" استمرار عمل المستشفى بكامل طاقتها بعد ساعات من قرار المحافظ بغلقها لوجود مخالفات وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بها.

- استقرار الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى ورفع جهاز "التنفس الصناعى" عنها

ومن الأخبار الفنية، تابع "اليوم السابع" آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة الكبيرة، نادية لطفى، وتأكيد الأطباء المشرفين على علاجها استقرار حالتها، ورفع أجهزة التنفس الصناعى عنها، مع استمرار تلقيها العلاج داخل مستشفى قصر العينى.

- كوبر: متفائل بتأهل الفراعنة للمونديال بنسبة 100%

ومن بين أخبار الرياضة، تابع "اليوم السابع" المؤتمر الصحفى للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، والذى تعهد خلاله بالفوز على الكونغو فى المباراة المقرر لها 9 أكتوبر الحالى، مؤكداً تفاؤله بالصعود والتأهل لكأس العالم بنسبة 100%.

- مزادات "أراضى الدولة" فى خطر.. لجنة الاسترداد تستغيث من الضغوط والتهديد.. والنواب يطالبون بحراسة مشددة.. رائف تمراز: الوضع خطر ويجب تأمين المزادات.. وسيد عيسى: "إهانة للدولة بأكملها ولازم القضاء والداخلية يتدخلوا"

رصد موقع "برلمانى" الضغوط التى تتم ممارستها على لجنة استرداد الأراضى، من بعض من سحبت منهم أراضى الدولة، لعدم جديتهم فى الزراعة، والذى يريدون تعطيل المزادات العلنية، من خلال تشويه المزادات أو إثارة بعض المشكلات لتعطيلها من أجل الضغط على اللجنة، ومنعها من استرداد الأرض، للحصول عليها وتقنينها بأسعار لا تتناسب مع قيمة الأرض الحقيقية وهذا ما ترفضه اللجنة تمامًا، ينشر "برلمانى" آراء نواب البرلمان حول كيفية محو الضغوط التى تتلقاها لجنة استرداد الأراضى، والتى جاءت بضرورة وضع تلك المزادات تحد حراسة مشددة لضمان سلامة مزاد بيع الأراضى.

- أبو شقة: أجندة اللجنة التشريعية مزدحمة.. والقوانين الاقتصادية على رأس أولوياتنا

ونقل "برلمانى" تصريحات النائب بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى قال فيها إن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لإدراجه على جدول الجلسة العامة المقرر إجراؤها يوم 4 أكتوبر.

- طاهر أبو زيد للحكومة: "راجعوا نفسكم".. طاهر أبو زيد فى حوار لـ"برلمانى": أداء عدد من وزراء الحكومة غير مريح للبرلمان.. النتائج الهزيلة بالأولمبياد تعبر عن خالد عبد العزيز.. "المسؤولين عن الرياضة مرعوبين من عودة الجماهير"

وفى حوار لموقع "برلمانى"، كشف طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، أسرارا لأول مرة عن جدول أعمال البرلمان بدور الانعقاد الثانى، كما طرح تقييم صادم للمسؤولين عن الرياضة فى مصر، وتحدث عن كواليس جديدة داخل ائتلاف الأغلبية، وغير ذلك من التفاصيل.

- افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية

ورصدت عدسة "فوتو7" و"اليوم السابع" بدء تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة العباسية، اليوم السبت، وأجرى جولة مصورة داخل قاعات ومنافذ المجلس، وتابع سير العمل فى أول أيام المقر الجديد.

- الخطيب ونجوم الأهلى فى جنازة أحمد ماهر

ورصدت عدسة "فوتو7" و"اليوم السابع" كواليس حضور نجوم النادى الأهلى وفى مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب، لجنازة لاعب النادى السابق أحمد ماهر، والذى توفى فجر اليوم عن عمر يناهز 72 عاماً.

- بالفيديو .. طلاب يفترشون الأرض فى مدرسة بنوها بسواعدهم فى المنيا

ورصدت كاميرا "فيديو7" تفاصيل انتهاك آدمية تلاميذ مدرسة عزبة الريدى الإبتدائية المشتركة، بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا، من خلال جلوسهم على الأرض بين أربع جدران بالطوب الأبيض بلا سبورات وذلك برغم من دفع التلاميذ على المشاركة فى أعمال البناء.

- بالفيديو.. لحظة تشييع جثمان لاعب الأهلى السابق أحمد ماهر ‎

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" وفيديو7، لحظات تشييع جثمان لاعب الأهلى السابق أحمد ماهر، بحضور نجوم الرياضة والنادى الأهلى، وفى مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب.

- بالفيديو.. كوبر يكشف تفاصيل معسكر المنتخب استعدادا لمباراة الكونغو

وتابع "اليوم السابع" و"فيديو7" تفاصيل المؤتمر الصحفى للمدير الفنى للمنتخب الوطنى، الأرجنتينى هيكتور كوبر، والذى كشف خلاله استعداداته لمباراة الكونغو، ومشوار التأهل لمونديال روسيا المقبل.

- اكتشف طرف التعامل مع الشخصية اللئيمة

أصابع اليد الواحدة غير متشابهين كل منهم مختلف فى حجمه وطوله وشكله، ولعل الأفرد وأختلاف شخصياتهم مثل الأصابع لكلا منهم طباع وسلوكيات خاصه به، ولكن مع ذلك علينا جميعا التعاون سويا ومعرفه كيفيه التعامل بالطريقة المناسبة

- تعلم رسم بورتريه لكاتى بيرى بالفحم

الرسم بالفحم هو أحد تقنيات الرسم الهامة التى نستخدم فيها قلم الفحم والفحم من أفضل الخامات التي تناسب الرسم، ويتوفر الفحم في صور متعددة ما بين الخشن والناعم والصلب والأقل صلابة،

- 871 دولارا وتذكرة طيران لكل دارس ينهى منحته بالصين

أشار الدكتور حسين إبراهيم، المستشار المصرى الثقافى بالصين، أنه حقق إنجازا كبيرا فى التواصل مع طلاب مصر فى الصين، وأكد أن وزارة التعليم العالى المتمثلة فى المكتب الثقافى هناك تقدم 871