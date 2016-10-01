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وزارة الري ترفع كفاءة 50 بئرًا زراعيًا بالوادي الجديد‎

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وزارة الري ترفع كفاءة 50 بئرًا زراعيًا بالوادي الجديد‎ وزارة الري ترفع كفاءة 50 بئرًا زراعيًا بالوادي الجديد‎

بئر زراعي _ أرشيفية

أعلن المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن رفع كفاءة 50 بئر زراعي من خلال إحلال محاور التشغيل ” أكسات البئر “، واستبدالها بمحركات غاطسة لرفع كفاءة وقدرة السحب من الخزان الجوفي.

وقال إن عملية الإحلال ورفع الكفاءة ستبدأ خلال 10 أيام من اليوم، وتم تخصيص حوالي 22 غاطس لمركز باريس وقراه وقري الشب والأربعين جنوب المركز.

وأشار مصطفى إلى أنه تم تفقد جميع الآبار الزراعية التابعة لوزارة الري بمركزي الداخلة والفرافرة علي مدار الأسبوع الماضي، لبحث الاحتياجات الفعلية لهذه الآبار من محركات غاطسة وقطع غيار، لتدبيرها خلال الفترة القادمة لإجراء أي أعمال صيانة فورية تحتاجها الآبار.

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