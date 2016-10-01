مقتل فتاة على يد والدها بسبب خلافات بينهما بـ «سوهاج»

لقيت فتاة فى التاسعة عشر من العمر مصرعها على يد والدها، عقب قيامه بطعنها بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بينهما، بناحية قرية أدفا دائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بقيام عامل بعطن نجلته بسلاح أبيض.

بالإنتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى قادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد محمد سليمان العمدة، رئيس مباحث مركز سوهاج بوصول “رانيا . م . إ” 19 سنة، حاصلة على دبلوم وتقيم بناحية أدفا دائرة المركز، مصابة بـ”جرح طعنى نافذ بالبطن ” إلى مستشفى سوهاج العام وتوفيت عقب وصولها للمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والدها “مصطفي . إ . أ” 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية متعديًا عليها بسلاح أبيض ” سكين ” مما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها نظرًا لوجود خلافات عائلية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6262 إداري المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.