القوي العاملة تبدأ برامج تدريب الشباب علي الحرف اليدوية‎ بالوادي الجديد

تبدأ مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ برامج التدريب التحويلي للشباب والخريجين، من خلال تنظيم دورات تدريبية علي الحرف اليدوية لمدة 60 يومًا.

وصرح أحمد طليب، مدير مكتب التشغيل بالوادي الجديد، بأنه بدأ تنفيذ دورات تدريبية لمدة شهرين للشباب الخريجين ضمن خطة التدريب المهني 2017 – 2018 في مجالات تفصيل الخياطة، التبريد والتكييف، الحاسب الآلي.

ووضع المكتب شروط خاصة للتدريب، وهي أن يكون المتدرب متفرغ للتدريب، ولا يعمل بالحكومة، وحاصل على مرحلة تعليمية منتهية المميزات، كما يمنح المتدرب شهادة معتمدة، فضلًا عن مكافأة عن اليوم التدريبي.

وأضاف أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلي تأهيل الخريجين والشباب، لسوق العمل، من خلال هذه الحرف اليدوية والمهنية التي يحتاجها هذا السوق.