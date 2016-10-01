2 مليون و400 ألف تكلفة المعامل الجديدة بكلية الهندسة جامعة سوهاج‎

استكمالًا لتطوير المسيرة التعليمية بجامعة سوهاج، تم إضافة 4 معامل جديدة بكلية الهندسة وهي معمل «نظم القوى الكهربية»، «معمل التحكم الآلي»، «معمل معالجة الإشارات الرقمية»، وهذه المعامل تابعة لقسم الهندسة الكهربائية ومعمل الهيدروليكا بقسم الهندسة المدنية بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه، وذلك لتدريب الطلاب على الأجزاء العملية من المقررات وكذلك لإثراء البحث العلمي وتخريج كوادر مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار د.أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، إلى أنه تم إضافة 4 معامل العام الماضي وهي معمل المساحة، معمل التحكم المنطقي المبرمج plc، معمل ميكرو ستريب، ومعمل الألياف الضوئية، وذلك بالإضافة إلى تطوير المعامل القائمة بالكلية مثل معمل الاتصالات، ومعمل أساسات التربة، ومعمل خرسانة، ومعمل طرق.