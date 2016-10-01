إيران تنتج طائرة جديدة بدون طيار نسخة من طائرة أمريكية

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، إن الحرس الثورى الإيرانى كشف عن طائرة بدون طيار مصنعة محليا قالوا إنها قادرة على حمل قنابل فيما بدا أنه نسخة من طائرة الاستطلاع الأمريكية بدون طيار التى تمكنت القوات الإيرانية من إنزالها قبل خمس سنوات.

وظهرت الطائرة الإيرانية بدون طيار والتى تحمل اسم (صاعقة) فى معرض عن أحدث إنجازات القوة “الجوفضائية” التابعة للحرس الثوري.ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) عن العمید أمیر علی حاجی زادة القائد البارز بالحرس الثورى قوله إن “الطائرة تستطیع إصابة أربعة أهداف بعیدة المدى بصواریخ ذکیة بدقة متناهیة.”

ولم يستعرض الحرس الثورى قدرات الطائرة أو يتحدث عن مداها.وأظهرت صورة نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء طائرة مشابهة لطائرة (آر.كيو 170) الأمريكية التى أنزلتها القوات الإيرانية عام 2011. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن النموذج الإيرانى للطائرة اعتمد على الطائرة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما طالب إيران بإعادة الطائرة التابعة للقوات الأمريكية فى أفغانستان المجاورة لكن طهران قالت إن على واشنطن الاعتذار عن تجسسها على إيران بطائرة بدون طيار.