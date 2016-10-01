مصرع 33 من داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولي بالأنبار

لقي 33 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولي في مناطق متفرقة بالأنبار غربي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت أن قوات الفرقة السابعة بالجيش قتلت 7 إرهابيين من داعش ودمرت دراجتين ناريتين في منطقة الزوية بالدولاب وحي البكر بهيت غربي الأنبار، وعثرت على موقع للتفخيخ في منطقة الورادية يحتوي على 500 عبوة وقذائف هاون وقذائف مدفع جهنم محلية الصنع وبراميل معدة للتفجير وعتاد عسكري. وتمكنت قوات تابعة لقيادة “عمليات الأنبار” ممثلة في فرقة المشاة الآلية العاشرة من قتل 13 إرهابيا من داعش وإلقاء القبض على الإرهابي في التنظيم بشير الصوفي حمد في منطقة البو ذياب بالأنبار وتدمير منزل مفخخ ودراجتين تحملان إرهابيين ومفرزة قاذفات وسيارة مزودة برشاش أحادي وسيارة أخري تحمل إرهابيين وفجرت 15 عبوة ناسفة.

وقصف طيران التحالف الدولي تجمعا لعناصر داعش في منطقتي “البو ذياب” و”البو علي جاسم”, مما أسفر عن مقتل 12 إرهابيا وتدمير خندق وقتل قناص بداعش.

وتمكنت قوة من الفرقة السابعة من تحرير 17 عائلة من قبضة داعش الإرهابي في منطقة “الدعايلة” وأعادتهم إلى مناطق سكناهم في قرية الجواعنة وقرية الدانكية في جزيرة الدولاب غربي الأنبار.

أ ش أ