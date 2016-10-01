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بالصور.. “صاحبة السعادة” تجمع محمد عباس وهايدى موسى مرة آخرى فى “حكاية حب”

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بالصور.. “صاحبة السعادة” تجمع محمد عباس وهايدى موسى مرة آخرى فى “حكاية حب” بالصور.. “صاحبة السعادة” تجمع محمد عباس وهايدى موسى مرة آخرى فى “حكاية حب”

الفنانة إسعاد يونس مع محمد عباس وهايدي موسى

تستضيف الفنانة الكبيرة إسعاد يونس فى برنامجها “صاحبة السعادة” نجمى ستار أكاديمى محمد عباس وهايدي موسي، في سهرة غنائية يقدم فيها الثنائي مجموعة كبيرة من الأغاني المميزة، فى المرة الثانية التي تستضيفهم فيها إسعاد يونس، حيث كانت قد استضافتهما في حلقة سابقة منذ 5 أشهر وحققت نجاحاً كبيراً.

وتحدث خلالها هايدى موسى ومحمد عباس عن حياة كلًا منهم الشخصية، والمشوار الفني القصير لكلًا منهما، والخطوات القادمة التي سيخطوها عباس وهايدي، كما قاما بالغناء معًا وتقديم أكثر من دويتو خلال الحلقة السابقة، وفى الحلقة الجديدة يقدم كلاً منهما مجموعة من الأغاني المختلفة، حيث يظهر محمد عباس وهايدي موسى بأكثر من شكل مختلف خلال الحلقتين ويغني مجموعة من الأغاني المميزة.

وتأتي تلك السهرة الغنائية بعدما قدمت إسعاد يونس الأسبوعين الماضيين موضوعات مختلفة، حيث قدمت الأسبوع قبل الماضي حلقتين بعنوان “صنع في ” لإباراز بعض الصناعات المصرية الهامة والتي تنتج بواسطة شركات مصرية، وحققت الحلقة صدى كبير بعد نفاذ منتجات تلك الشركات بعد الحلقتين، وقدمت الأسبوع الماضي حلقتين بعنوان “الحلوة” و”الواد التقيل” ظهر معها فيها مجموعة من النجوم والنجمات الشابات الذين لمعوا فى السينما والتليفزيون خلال الفترة السابقة.

وتذاع الحلقتين على قناة CBC يومي الأثنين والأحد القادمين 3 و4 أكتوبر.

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