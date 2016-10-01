أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

دول الأعلى في معدل الوفيات بسبب التلوث : تعرّف على ترتيب مصر ...

  • مصر
  • 25
Google+ Print
دول الأعلى في معدل الوفيات بسبب التلوث : تعرّف على ترتيب مصر ... دول الأعلى في معدل الوفيات بسبب التلوث : تعرّف على ترتيب مصر ...

نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية قائمة تكشف بها معدلات التلوث حول العالم، مع نشر قائمة بالدول التي ترتفع بها معدلات التلوث نتيجة العوامل المختلفة كأدخنة المصانع وعوادم السيارات والمخلّفات التي تنتشر في أرجاء الدول .

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تتصدّر تلك القائمة، وفي تلك الدولة تصل نسبة الوفيات بسبب التلوث البيئي إلى نسبة 1.032.833، لذلك من هنا تعتبر الدولة الأولى التي يرتفع بها التلوث، ومن بعدها تأتي الهند التي يموت بها سنويًا ما يقرب من الـ621.138، وتحتل المرتبة الثالثة روسيا ويفارق الحياة بها 140.851 سنويًا بسبب التلوث، وفي المرتبة الرابعة تأتي إندونيسيا ويودي التلوث بها بحياة 61.792 شخصًا .

وتلفت الصحيفة إلى أن باكستان في المرتبة الـ6 ومعدل الوفيات بها يصل إلى 59.247، وعقب ذلك نجد نيجيريا تسيطر على المرتبة السابعة وتصل أعداد الوفيات بها إلى 46.750 .

أما فتأتي في المرتبة الـ8، وتشير الصحيفة إلى أن معدل الوفيات بها يصل إلى 43.531 سنويًا، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد الوفيات بها 38.043، ثم بنجلاديش في المرتبة 10، وتمتد القائمة حتى تنتهي بجزيرة كيريباتي الواقعة بالمحيط الهندي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب