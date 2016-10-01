دول الأعلى في معدل الوفيات بسبب التلوث : تعرّف على ترتيب مصر ...

سمر العشري

نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية قائمة تكشف بها معدلات التلوث حول العالم، مع نشر قائمة بالدول التي ترتفع بها معدلات التلوث نتيجة العوامل المختلفة كأدخنة المصانع وعوادم السيارات والمخلّفات التي تنتشر في أرجاء الدول .

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تتصدّر تلك القائمة، وفي تلك الدولة تصل نسبة الوفيات بسبب التلوث البيئي إلى نسبة 1.032.833، لذلك من هنا تعتبر الدولة الأولى التي يرتفع بها التلوث، ومن بعدها تأتي الهند التي يموت بها سنويًا ما يقرب من الـ621.138، وتحتل المرتبة الثالثة روسيا ويفارق الحياة بها 140.851 سنويًا بسبب التلوث، وفي المرتبة الرابعة تأتي إندونيسيا ويودي التلوث بها بحياة 61.792 شخصًا .

وتلفت الصحيفة إلى أن باكستان في المرتبة الـ6 ومعدل الوفيات بها يصل إلى 59.247، وعقب ذلك نجد نيجيريا تسيطر على المرتبة السابعة وتصل أعداد الوفيات بها إلى 46.750 .

أما مصر فتأتي في المرتبة الـ8، وتشير الصحيفة إلى أن معدل الوفيات بها يصل إلى 43.531 سنويًا، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد الوفيات بها 38.043، ثم بنجلاديش في المرتبة 10، وتمتد القائمة حتى تنتهي بجزيرة كيريباتي الواقعة بالمحيط الهندي .

شبكةعيونالإخبارية

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