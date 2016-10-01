الشهر السابع احذري ولادة طفل خديج!

دعي طفلك ينمو وتزداد قوته ومناعته الدكتور عبد الحميد السبيلي، استشاري أمراض النساء والتوليد، الذي يهنئ الأم في هذا الشهر ويطلعها على أهم التطورات.

* وهذا يتم بتؤدة ودون استعجال، فطفلك في هذا الشهر يتمتع بإدراك حسي منتبه للغاية؛ يدرك الأصوات والأحاسيس، وحين يتحرك رداً على إثارة معينة فذاك ليعبر عن رضاه أو انزعاجه بطريقة تلقائية لا إرادية.

* يدرك في هذه المرحلة الانفعالات التي تشعرين بها ويحس بها بطريقة غير مباشرة، عبر الأدرينالين الذي تفرزينه فجأة، والذي يخترق المشيمة، ولا تلقي بالاً لهذا الأمر فهو لا يدوم طويلاً.

* الطول: يبلغ طوله في أول الشهر السابع 22 سم من قمة رأسه حتى عصعصه، و34 سم من قمة رأسه حتى عقبيه، ويصل وزنه إلى كيلو جرام واحد، وقطر رأسه حوالي 7,5 سم، وفي نهاية الشهر سيبلغ طوله 35 سم من قمة رأسه إلى عصعصه و37 سم من قمة رأسه إلى عقبيه، ووزنه 1,5 كلج، وقطر رأسه إلى 8,2 سم.

* العينان: في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل يفتح عينيه كلياً، لكن شبكية العين تبقى عاطلة عن العمل؛ لأن النور لا يصل إليها، وفي هذه المرحلة تزداد الرموش طولاً وتبدأ عملية الضبط الذاتي للحرارة الداخلية.

* طفلك يشغل مكاناً أكبر في الرحم.. فتقل حركته لضيق المكان، نظراً لأن جسمه يمتلئ تدريجياً بفضل تراكم الأنسجة الدهنية تحت الجلد.

* فقر الدم: اعتباراً من هذه اللحظة وحتى آخر حملك سيتسارع إنتاج الكرات الحمراء بغية إعادة التوازن الكمي بين البلازما والكريات الحمراء، لذا عليك بالشرب كثيراً لتغذية كمية الدم، إضافة إلى وجوب استهلاك مأكولات غنية بالحديد، وإلا سيكون لدى طفلك فقر دم.

* احذري: أي سبب بسيط وغير خطر في الأشهر السابقة قد يصبح خطراً في هذه المرحلة من الحمل قد يؤدي إلى الوضع قبل الأوان.

* يعتبر الطفل خديجاً أو مولوداً قبل الأوان إذا ولد مابين الأسبوعين 35، 37 من اليوم الأول لآخر حيض؛ وذلك بسبب عدم نمو الأعضاء كاملة، وبعدها سيظل مدة طويلة متأخراً في الوزن.