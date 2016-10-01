تأجيل محاكمة 23 متهمًا في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» لـ5 نوفمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 23 متهماً بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية” لاتهامهم بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، لجلسة 5 نوفمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهماً، عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين ، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.